西澳大利亚州的发现可能会带来新的粉红钻石矿藏

根据《自然通讯》杂志上发表的一项研究，研究西澳大利亚阿盖尔钻石矿床的研究人员取得了一项重大发现，可能会发现备受追捧的粉红色钻石的新矿床。 现已关闭的阿盖尔钻石矿是世界上 90% 的有色宝石的产地。 最高品质的粉钻可以卖到数千万美元。

研究人员利用激光分析从阿盖尔矿床中提取的矿物和岩石，发现粉红色钻石的形成地点与名为努纳 (Nuna) 的古代超级大陆的分裂有关，该大陆发生在大约 1.3 亿年前。 在这次分裂过程中，矿场所在区域经历了拉伸，在地壳中形成了间隙，使岩浆能够流到地表，并带来了粉红色钻石。

传统上，钻石矿床是在古代大陆中部的火山岩中发现的。 然而，要使钻石呈现粉红色或红色，它们必须承受构造板块碰撞产生的强大力量，从而改变其晶体结构。 大约 1.8 亿年前，西澳大利亚和北澳大利亚的碰撞导致地壳深处的无色钻石转变为粉红色钻石。

研究小组发现阿盖尔矿床已有1.3亿年的历史，表明它们是在努纳超大陆分裂期间形成的。 该研究表明，在超级大陆分裂过程中形成的古代大陆交界处可能在粉红色钻石矿床的形成中发挥着至关重要的作用。 这一发现可以指导寻找新的含有粉红色钻石的火山的勘探工作，并有可能导致在澳大利亚和世界其他地区发现类似的矿床。

总而言之，研究西澳大利亚阿盖尔钻石矿床的研究人员已经确定了形成粉红色钻石所需的地质条件。 古代超级大陆努纳的分裂在地壳中产生了间隙，使岩浆能够将粉红色钻石带到地表。 这一发现表明，古代大陆的交界处可能是寻找新粉红钻石矿床的关键。