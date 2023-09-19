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科学

粉红钻石的发现提供了对形成过程的见解

By加布里埃尔博塔

19 年 2023 月 XNUMX 日
粉红钻石的发现提供了对形成过程的见解

根据《自然通讯》杂志上发表的一项研究，研究西澳大利亚阿盖尔钻石矿床的研究人员对粉红色钻石和其他颜色品种的形成有了新的见解。 占世界粉红钻石 90% 的阿盖尔矿现已关闭，使这些宝石更加稀有和珍贵。 最高品质的抛光粉钻售价可达数千万美元。

该研究的重点是了解形成粉红色钻石所需的地质条件。 通过分析阿盖尔矿的样本，科学家们能够确定这些稀有宝石发育所需的具体条件。 这些知识可能会导致在其他地区发现新的粉红色钻石矿床。

粉红色钻石是在地幔深处的极端压力和高温下形成的。 它们由纯碳组成，就像白色钻石一样，但它们独特的颜色来自于吸收绿光的罕见原子结构的存在。 粉红色钻石如何获得颜色的确切过程在很大程度上仍然是一个谜，但最近的研究使科学家们更接近解开这个谜团。

阿盖尔矿拥有大量的粉红钻石储量，几十年来一直是这些珍贵宝石的重要来源。 它于 2020 年 XNUMX 月关闭，标志着钻石行业一个时代的结束，提高了现有粉红钻石的需求和价值。

虽然这项研究为粉红色钻石的形成过程提供了重要的见解，但还需要进一步的研究来充分了解其形成所需的条件。 尽管如此，这一发现为未来在世界其他地方发现粉红钻石矿床带来了新的希望。

来源：
– “粉红钻石：研究人员揭示了世界上最稀有和最有价值的宝石背后的地质配方” – CNN
– 研究：“粉红钻石：从西澳大利亚阿盖尔钻石矿床的微量元素特征洞察其起源” – 自然通讯

By 加布里埃尔博塔

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