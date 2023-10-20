新研究揭示海洋细菌在返回海洋时失去了鞭毛和其他特征

美国能源部联合基因组研究所最近与内华达大学拉斯维加斯分校的研究人员合作进行的一项研究，发现了有关绿屈菌门细菌的惊人发现。 这些细菌以其分解污染物和回收碳的能力而闻名，人们在温泉中发现了鞭毛，但当它们在数亿年前进化到栖息在海洋环境中时，就失去了这一特征。

研究人员特别关注了 Chloroflexota 中一类名为 Dehalococcoidia 的细菌，它能够降解农药和制冷剂中的有害化学物质。 通过基因组和宏基因组测序，他们发现生活在温泉中的 Dehalococcoidia 拥有鞭毛，这是 Chloroflexota 之前未知的特征。 相比之下，它们的海洋生物则缺乏鞭毛，这表明这些结构在适应海洋环境的进化过程中丢失了。

该研究还揭示了温泉脱盐球菌的其他令人惊讶的特征。 其中一些特征在进化到生活在海洋中的细菌中消失了，而其他特征的残余仍然存在。 例如，温泉和海洋脱盐球菌都表现出细胞壁的丧失以及与食用植物化合物相关的基因的复杂进化模式。 这表明这些细菌可能依赖于其群落中的其他微生物的合作来分解植物材料。

此外，研究人员发现温泉脱卤球菌具有合成或降解植物激素的酶，这表明它们的陆地对应物可能具有操纵植物生长的能力。

了解 Chloroflexota 细菌的进化历史和独特特征可能对工程微生物在生物燃料生产等应用中具有重要意义。 通过利用它们多样化的代谢能力，科学家们或许能够在各个行业开发出更可持续、更高效的工艺。

对这些细菌的进一步研究可以揭示微生物过程在生物燃料生产和其他可持续应用中的潜在用途。

资料来源：Marike Palmer 等人，具有不寻常特征的嗜热脱盐球菌揭示了意想不到的过去，ISME 杂志（2023 年）。