天文学家利用尖端太阳望远镜对太阳磁场有了新的认识

得益于夏威夷丹尼尔·井上太阳望远镜 (DKIST) 收集到的开创性数据，天文学家在解开太阳磁场之谜方面取得了重大进展。 这台强大的太阳望远镜由美国国家科学基金会 (NSF) 运营，提供了迄今为止最详细的太阳磁场表征。

数据的关键发现之一是在太阳“安静”表面（也称为色球层）的磁场中发现了蛇形或蛇状拓扑。 这种对磁场几何形状的新见解对于理解驱动太阳大气中等离子体动力学的能量现象至关重要。

包括英国谢菲尔德大学科学家在内的研究人员认为，这些数据可以帮助解决天体物理学中长期存在的难题：太阳最外层（即日冕）与其表面（即光球层）之间的巨大温差。 日冕的温度是光球层的数百倍，这与预期相反。

磁场中的蛇状图案可能在将太阳等离子体激发到数百万开尔文的温度方面发挥了作用。 这些磁场也被认为是太阳系中最大的爆炸的原因，即日冕物质抛射（CME）。

此前，大多数关于日冕和光球层之间热量变化的研究都集中在太阳黑子、太阳表面的大片高磁性区域上。 然而，新发现强调了研究“安静的太阳”及其被称为“颗粒”的对流细胞的重要性，这些对流细胞拥有较弱但更动态的磁场。

DKIST 前所未有的分辨率使研究人员能够检测到磁场方向的复杂变化，这表明磁重联的发生。 这个过程涉及两个指向相反方向的磁场相互作用并释放能量，从而有助于加热太阳大气层。

这项研究由来自贝尔法斯特女王大学、美国国家科学基金会国家太阳天文台和德国马克斯普朗克太阳系研究所的国际科学家团队进行，已发表在《天体物理学杂志快报》上。

这一突破代表着我们在理解生命之星太阳的运作方面迈出了重要一步。 DKIST 太阳望远镜开辟了太阳物理学的新途径，并提供了令人着迷的结果，引起了不同机构科学家的兴奋。

资料来源：谢菲尔德大学、科学技术设施委员会、贝尔法斯特女王大学。