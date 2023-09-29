新模型揭示了边境地区驱动的同步纤毛运动

MPI-DS 的科学家最近进行的一项研究发现了各种系统共有的共同组织模式，包括足球场的人群、蜈蚣的腿和我们肺部的纤毛。

纤毛跳动的协调对于它们的同步运动至关重要。 与足球迷的协调行动或控制蜈蚣腿的中枢神经系统不同，纤毛缺乏集中控制系统。 然而，它们依靠非互惠的相互作用和边境地区的影响来实现同步。

研究人员强调了边界区域在纤毛协调中的关键作用。 当纤毛一起跳动时，它们会同步地跳动，一侧稍早于另一侧的邻居，另一侧稍晚于邻居，形成波浪状图案。 这种同步是由边界区域发起的，并由纤毛周围的液体促进。

有趣的是，彼此靠近的纤毛不会对彼此施加相同的力。 根据纤毛的位置，纤毛更容易受到邻近纤毛的影响，反之亦然。 这种现象，尤其是在密集的纤毛系统中，会导致形成波的定向、非互易模式。

边界区域充当起搏器，以级联方式带动其他纤毛。 这一观察结果挑战了之前假设边界扰乱秩序的模型。

这个新模型提供了对生命物质自组织的见解，并强调了表面特性在理解同步机制中的重要性。 这些发现弥合了微观和宏观尺度之间的差距，揭示了组织原则的惊人相似之处。

总体而言，这项研究揭示了纤毛的协调跳动模式以及边缘区域在驱动其同步运动中所发挥的作用。

Sumber:

– David J. Hickey 等人，非互易相互作用导致有限系统中的快速纤毛同步，《美国国家科学院院刊》（2023 年）。 DOI：10.1073/pnas.2307279120

– 引文：新模型描述了由边界区域驱动的同步纤毛运动（2023 年，29 月 29 日），2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日从 Phys.org 检索。