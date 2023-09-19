暗能量：宇宙中的一种重要力量

最近对宇宙的测量提供了进一步的证据，表明暗能量构成了宇宙的重要组成部分。 根据研究结果，暗能量约占总物质能量密度的 69%，其余 31% 为正常物质和暗物质。

普通物质，也称为重子物质，包括恒星、星系、原子和生命，估计仅占总物质的 20%。 暗物质由尚未发现的亚原子粒子组成，占剩余的 80%。 另一方面，暗能量是一种导致宇宙加速膨胀的力量。 科学家尚未确定暗能量到底是什么，但它在物质能量密度中起着重要作用。

了解宇宙的膨胀率对于科学家理解暗能量的本质及其对宇宙膨胀的影响至关重要。 确定物质能量密度可以揭示宇宙的未来，无论它是会继续无限膨胀，还是最终在称为大挤压的现象中逆转和收缩。

为了测量暗能量的量，天文学家依靠星系团。 这些星团在重力的影响下形成了数十亿年。 通过比较星团中星系的数量和质量并进行数值模拟，科学家可以计算出物质和能量的比例。 研究人员使用一种名为 GalWeight 的技术，通过计算每个星系团中的星系数量来估计星系团的质量。 通过将结果与模拟星团进行比较，他们确定宇宙由 31% 的物质组成。

这项测量与之前的努力以及宇宙物质能量密度的其他测量密切相关，提供了更准确的估计。 它还强调了星团丰度作为理解宇宙学参数的技术的重要性。

这些发现有助于更好地理解暗能量，并使我们更接近解开宇宙之谜。

来源：

– 天体物理学杂志