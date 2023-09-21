新方法支持火星上存在古代海洋

最近的一项研究采用了一种新方法来分析火星的引力，进一步证明该行星曾经拥有广阔的北部海洋。 这项研究由捷克科学院天文研究所的 Jaroslav Klokočník 教授领导，更详细地定义了火星北部古海洋的范围。

该研究发表在《伊卡洛斯》杂志上，强调了利用重力方法来探测火星上是否存在水。 这种方法此前已成功识别地球上的水体，例如北非一个古老湖泊的海岸线。 通过分析火星的重力方面，科学家可以更好地了解火星的地质和水文特征。

研究人员采用了 Klokočník 开发的流程，该流程涉及分析通过重力异常测量计算出的重力方面。 重力方面是表征行星体重力异常的数学产物。 此外，他们还使用了美国宇航局火星全球探测器捕获的地形数据。

这种新方法显着改进了以前仅基于重力异常绘制表面的方法。 通过整合地形数据，科学家可以获得对火星地质和地球物理学更全面的了解。

这项研究的影响不仅限于火星，因为重力方面的方法也已应用于其他天体。 在《科学报告》上发表的另一项研究中，该方法被用来将地球的地理特征与金星的地理特征进行比较。

这项研究的结果有助于我们了解火星的地质历史，并为了解火星上存在生命的潜力提供进一步的线索。 了解火星上古代海洋的存在是揭示过去或现在生命形式可能性的关键一步。

定义：

重力异常：行星体表面特征所施加的不同重力的区域。

重力方面：表征行星体重力异常的数学产品。

地形数据：有关行星或其他天体陆地表面的形状和高度的信息。

来源：

– 发表在隶属于美国天文学会行星科学部的《伊卡洛斯》杂志上的研究。

– 发表在《科学报告》上的研究。

– Jaroslav Klokočník – 捷克科学院天文研究所名誉教授。

– Gunther Kletetschka – 阿拉斯加大学费尔班克斯地球物理研究所副研究教授，隶属于捷克共和国查尔斯大学。