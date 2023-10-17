拟议的自然法则：自然系统的复杂性不断增加

科学家提出了一条新定律来解释系统复杂性增加的趋势。 该定律建立在达尔文进化论的基础上，旨在为物理系统的进化提供普遍的解释。 在天体生物学家 Michael L Wong 博士的带领下，研究人员描述了他们所说的“缺失的自然法则”。

提出的“功能信息增加定律”指出，当系统的许多不同配置经历一个或多个功能的选择时，系统将会进化并增加复杂性。 该定律扩展了“适者生存”的概念，包括对稳定性、新颖性和继续基本过程的能力的选择。

研究人员认为，这一定律适用于从原子尺度到行星尺度的所有复杂系统，包括地球上的生命，甚至可能包括人工智能。 关键概念是“功能选择”的思想，其中不断发展的系统显示出组合丰富性，并根据其执行特定功能的能力进行选择。

科学家们表示，制定这一定律为宇宙中不同系统的演化提供了新的视角。 它对于理解宇宙的起源以及它如何随着时间的推移而发展可能具有广泛的影响。 研究人员认为，这一定律甚至可能有助于预测不熟悉系统的发展，例如土星卫星泰坦上的有机化学。

然而，并不是科学界的每个人都相信这项拟议的法律。 一些人认为，虽然无生命世界中可以出现不同的系统，但这并不一定需要像达尔文选择这样的新的基本原则。

这项研究揭示了系统的复杂本质以及驱动其演化的力量。 它提供了一个新的框架来理解物理系统的演变以及它们未来如何与人工智能交互。

来源：

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– 定义：

– 功能信息增加定律：一项拟议的定律，指出当系统的不同配置经历一个或多个功能的选择时，系统会进化并增加复杂性。

– 达尔文理论：查尔斯·达尔文提出的自然选择进化论，个体的变异和特征导致具有有利特征的个体的生存和繁殖。