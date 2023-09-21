美国宇航局的哈勃太空望远镜捕捉到了星系之间令人惊叹的气体和尘埃桥

美国宇航局的哈勃太空望远镜捕捉到了一幅令人惊叹的图像，显​​示了一座气体和尘埃桥连接着两个处于合并边缘的星系。 这座位于 Arp 107 系统内的宇宙桥吸引了科学家和太空爱好者。

Arp 107 距离地球约 465 亿光年，是 NASA 和欧洲航天局 (ESA) 联合任务的重点。 该任务的目的是揭开这个系统中鲜为人知的成员的秘密。

最近拍摄的图像突出显示了塞弗特星系，以其活跃的星系核而闻名。 这个独特的天体由一个巨大的旋臂主导，它围绕其核心优雅地弯曲，并饰有无数新生恒星。 有趣的是，这些恒星的诞生和亮度归功于来自塞弗特星系即将与之合并的较小星系的丰富物质储备。

塞弗特星系的活跃星系核提供了令人眼花缭乱的显示，发出被中心黑洞消耗的物质所特有的辐射辉光。 这种强烈的辐射有可能掩盖银河系内每颗恒星的集体亮度。

相比之下，Arp 107 中较小的星系显得更暗，尤其是在其旋臂中，表明它被更大的塞弗特星系吸收。 像 Arp 107 这样的 Seyfert 星系值得注意，因为尽管其活动核心亮度巨大，但仍可以观察到来自整个星系的辐射。

塞弗特星系和 Arp 107 中较小的星系都是 Halton Arp 于 1966 年编写的《奇特星系图集》的一部分。这一发现不仅展示了它们非凡的美丽，而且加深了我们对宇宙和宏伟的理解。天体演化的过程。

随着这两个星系继续聚合，科学家和天文学爱好者热切等待这次合并将揭开的启示和秘密。 只有时间和哈勃太空望远镜的进一步观测才能提供答案。

来源：

–美国宇航局

– 欧洲航天局 (ESA)

– 霍尔顿·阿尔普的《奇异星系图集》