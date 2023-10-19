新的星系图集提供了我们宇宙邻居的详细视图

最近发布的地图集允许用户以前所未有的细节探索夜空，提供近 400,000 个大型星系的丰富信息。 锡耶纳银河图集 (SGA) 提供多波长光学和红外图像以及光剖面，使其成为第一个包含此类数据的银河图集。 该地图集面积达 20,000 平方度，涵盖了大约一半的夜空。

以前的星系数据汇编经常受到星系位置、大小和形状错误以及包含非星系物体的困扰。 然而，SGA 解决了这些问题，为大量星系样本提供准确的位置、大小和亮度测量。 对于如此庞大的星系集合，以前还没有可靠地达到这种精度水平。

SGA 数据集是 2014 年至 2017 年期间进行的三次扫描的结果，作为暗能量光谱仪器 (DESI) 传统调查的一部分。 来自美国国家科学基金会 NOIRLab 的望远镜、亚利桑那大学斯图尔德天文台以及来自 NASA WISE 卫星的数据被用来收集必要的信息。

SGA不仅为天文学家提供了有价值的数据，还让公众能够观察和识别附近的星系。 该图集是研究物体群体模式、分析瞬态现象、理解星系物理以及扩展有关星系与暗物质之间关系的知识的重要工具。 此外，SGA 可能有助于更好地了解星系的分布及其与主宰宇宙的普遍暗物质的联系。

SGA综合数据集的发布预计将对天文学研究和公众对宇宙的参与产生重大影响。 现在，任何有兴趣探索夜空之谜的人都可以访问这一宝贵的资源。

来源：

– Arjun Dey，美国国家科学基金会 NOIRLab 的天文学家

– 锡耶纳学院物理教授兼 SGA 项目负责人 John Moustakas

– NSF NOIRLab 项目总监 Chris Davis