巴西的新化石揭示了神秘的西里龙科动物

最近在巴西最南端的南里奥格兰德州发现的化石，为西里龙科的研究增添了新的复杂性。西里龙科是生活在三叠纪时期的一组恐龙。 这些化石引起了研究人员的兴趣，因为它们为西里龙科动物的进化史及其与恐龙的关系提供了宝贵的见解。

该化石组合于 2014 年在圣玛丽亚组 (Santa Maria Formation) 的 Waldsanga 遗址发现，由多个个体的骨头组成。 尽管确定所有骨头是否属于同一物种具有挑战性，但证据表明它们确实属于同一物种。 这一发现意义重大，因为它增加了对三叠纪时期居住在该地区的动物的现有了解。

该组合被标记为 UFSM 11579，是巴西发现的第四个西里龙科动物，也是卡尼期发现的第二个。 这些化石保存在圣玛丽亚联邦大学的地层学和古生物学实验室。 分析这些化石的研究人员将它们的特征与西里龙科现有的系统发育树进行了比较，并得出结论，它们确实是西里龙科谱系的一部分，尽管它们并不代表新物种。

西里龙科大多是四足动物，体型从一米到三米不等。 它们有长长的后腿和细长的前腿。 在南美洲、北美、非洲和欧洲都发现了化石，这提供了它们在三叠纪时期广泛分布的证据。

在另一项研究中，研究人员重点研究了西龙科动物的牙齿解剖结构，以进一步了解它们与恐龙的进化关系。 他们的分析显示，包括 UFSM 11579 在内的研究物种的牙齿附着和植入与恐龙和鳄鱼相似。 这一发现表明，西里龙科动物可能代表了古代牙齿融合状态和牙齿通过韧带固定在颌骨上的派生状态之间的中间阶段。

关于牙齿种植的发现并不能明确地将西里龙科动物与其他恐龙类动物区分开来，但它们提供了令人信服的证据，表明西里龙科动物与恐龙密切相关。 为了加深我们对这个群体进化史的理解，研究人员强调了详细的系统发育研究的重要性，其中包括对收藏中的化石进行彻底分析。

资料来源：https://phys.org/news/2023-08-fossils-brazil-enigmatic-silesaurids.html

常见问题解答

什么是西勒龙科？

西里龙科是三叠纪时期存在的一组恐龙。 它们被认为是恐龙的近亲，在恐龙的早期进化中发挥了至关重要的作用。

新西龙科化石是在哪里发现的？

新的西里龙科化石是在巴西最南端的南里奥格兰德州圣玛丽亚组的瓦尔德桑加遗址发现的。 该遗址以其丰富的化石发现而闻名。

新的化石组合有什么重要意义？

新的化石组合为西里龙科动物的进化史提供了宝贵的见解。 尽管很难确定化石所代表的确切物种，但有证据表明它们属于西龙科。

新发现如何有助于我们对西里龙科的理解？

对西里龙科动物牙齿解剖结构的分析揭示了与恐龙和鳄鱼的相似之处。 这表明西里龙科动物可能代表了牙种植进化的中间阶段。 这些发现支持了西龙科与恐龙密切相关的观点。

研究西龙科的下一步是什么？

研究人员强调需要进行详细的系统发育研究，其中包括对化石的全面分析。 通过仔细检查藏品并检查一个群体内的所有化石，研究人员可以识别表明该群体内部或与其他群体之间的亲缘关系的特征。 这项细致的研究对于增进我们对西龙科进化的理解至关重要。

我在哪里可以找到有关该研究的更多信息？

有关该研究的更多信息可以在《古脊椎动物学杂志》上发表的文章“来自巴西南部卡尼期地层的新西勒龙科组合的解剖学和系统发育亲缘关系”中找到。