一种药物有望预防太空中骨质流失

在最近的一项研究中，研究人员发现了一种潜在的解决方案，可以解决宇航员在漫长的太空任务中经历的极度骨质流失。 虽然骨质流失是地球上人类衰老的自然现象，但太空中的低重力减少了骨骼承受的压力，导致骨质流失加速。 锻炼可以帮助抵消这种情况，但它可能无法完全防止骨质流失，并且对于受伤的宇航员来说是不切实际的。

这项发表在《npj Microgravity》杂志上的研究发现，一种名为 BP-NELL-PEG 的药物成功阻止了国际空间站 (ISS) 小鼠的骨质流失。 接受治疗的小鼠骨密度增加，而未经治疗的小鼠骨密度显着下降。

BP-NELL-PEG 是 NELL-1 蛋白的改良版本，该蛋白此前已显示出促进骨组织形成和修复的潜力。 该药物还进行了人体测试，用于治疗退行性椎间盘疾病。

为了确保药物在体内保持更长时间的活性，研究人员对其进行了修改，减少了频繁注射的需要。 他们还将其与一种用于治疗骨质疏松症的药物结合起来，以增强其骨靶向能力。

研究期间，20 只老鼠被送往国际空间站，另外 20 只则被留在地球上。 两组小鼠中的一半接受 BP-NELL-PEG，而另一半接受盐溶液。 九周后，接受治疗的小鼠，无论是在太空还是在地球上，都显示出骨形成显着增加。 太空中未经治疗的小鼠出现骨质流失，而地球上未经治疗的小鼠则保持稳定。

尽管该研究存在局限性，例如无法密切跟踪小鼠的行为，但研究人员对 BP-NELL-PEG 在未来太空任务中的潜力持乐观态度。 当由于受伤或其他因素而无法进行常规阻力训练时，该药物可能成为对抗骨质流失和肌肉骨骼退化的宝贵工具。

使用更多从太空返回的小鼠和大型骨质流失动物模型进行的进一步研究正在进行中。 NASA 计划在 2030 年代向火星发射载人任务，因此开发骨质流失解决方案对于宇航员的健康和安全至关重要。

（来源：Live Science、npj 微重力）