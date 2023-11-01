实现新的里程碑：小鼠胚胎在太空中成功生长，扩大了我们对地球以外繁殖的理解

研究人员在国际空间站（ISS）的微重力环境中成功培养小鼠胚胎，取得了非凡的突破。 通过山梨大学和日本理化学研究所进行的这项开创性研究，科学家们不仅扩展了我们对太空繁殖的了解，还为人类在其他天体上的潜在殖民铺平了道路。

传统上仅限于地球边界，但地球之外可持续生命的前景长期以来一直吸引着我们的想象力。 最近在太空培育小鼠胚胎方面取得的成就为太空探索的未来带来了令人兴奋的可能性。 这项研究的意义表明，包括人类在内的哺乳动物有一天可能能够在地外环境中繁殖和发育出可存活的后代。

这一里程碑是在月球探索计划取得进展的关键时刻出现的。 像阿耳忒弥斯这样的计划将于 2024 年让人类重返月球，其重点是建立月球营地并实现人类在太空的长期存在。 复制地外世界的能力不仅代表了科学突破，而且在地球边界之外的人类住区的可持续性和扩张中发挥着关键作用。

该实验由山梨大学的分子生物学家 Teruhiko Wakayama 领导，冷冻小鼠胚胎，随后用 SpaceX 猎鹰 9 号火箭将其运送到国际空间站。 登上空间站后，胚胎被解冻并在微重力环境中培养四天。 返回地球后，将这些胚胎与正常重力下培养的胚胎进行比较。

这一引人注目的结果发表在《iScience》杂志上，表明在微重力下生长的胚胎可以正常发育成囊胚——这是早期胚胎发育的重要阶段。 至关重要的是，在胚胎中没有观察到显着的 DNA 改变或基因表达变化。 这表明重力对哺乳动物胚胎的形成和分化没有实质性影响。

虽然在微重力下生长的胚胎的存活率略低于在地球上培养的胚胎，但这一成就代表着向前迈出的重要一步。 进一步的研究将集中于将这些微重力生长的胚胎移植到小鼠体内，以确定是否可以成功分娩。 此外，研究人员计划研究辐射对太空中哺乳动物胚胎生长和发育的影响。

在我们的星球之外繁殖的能力对于未来的太空任务、长期停留、甚至其他天体的殖民化具有巨大的潜力。 随着我们继续探索太空，这些发现使我们越来越接近实现人类成为真正的太空物种的梦想。

常见问题

1.什么是微重力？ 微重力是指太空中重力显着减小，导致失重的环境。 当物体经历明显的失重状态并为科学研究提供独特的环境时，就会发生这种情况。 2. 小鼠胚胎是如何被运送到国际空间站的？ 小鼠胚胎被冷冻并通过 SpaceX Falcon 9 火箭运送到国际空间站。 冷冻胚胎可以在太空之旅中保存它们，并允许它们随后在微重力下解冻和培养。 3.什么是囊胚？ 囊胚是早期胚胎发育的一个阶段，受精卵发育成一群分裂细胞。 它们代表了哺乳动物胚胎生长和分化的一个重要里程碑。 4. 这项研究对太空探索有何影响？ 小鼠胚胎在太空中的成功生长为人类在外太空繁衍提供了可能性。 这一发现对于长期太空任务、其他天体的殖民以及人类在地球以外存在的可持续性具有重大意义。 5. 计划开展哪些进一步研究？ 研究人员计划将微重力下生长的囊胚移植到小鼠体内，观察能否成功分娩。 此外，他们还将研究辐射对太空中哺乳动物胚胎生长和发育的影响。