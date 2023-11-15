新的人工智能工具增强了生态学家的鸟类鸣叫识别能力

监测稀有鸟类的生态学家和自然资源保护主义者在通过歌曲识别它们时面临着挑战。 现有的识别软件可能没有遇到过某些鸟类，或者可供参考的记录数量有限。 为了解决这个问题，加拿大蒙克顿大学的研究人员开发了一种名为 ECOGEN 的突破性深度学习工具。

ECOGEN 旨在生成逼真的鸟类声音，可用于增强代表性不足的鸟类物种的样本。 然后可以利用这些合成的鸟鸣声来训练生态监测中使用的音频识别工具。 这特别有用，因为此类工具通常具有有关常见鸟类的丰富信息，但缺乏稀有物种的全面参考。

研究人员发现，将 ECOGEN 生成的人工鸟鸣样本集成到鸟鸣识别器中后，鸟鸣分类准确度平均提高了 12%。

主要研究人员之一 Nicolas Lecomte 博士解释说，ECOGEN 可以通过创建新的鸟类声音实例来弥补追踪生物多样性的自动化工具的空白。 该工具可以扩展野生记录有限的物种的声音库，包括那些稀有、难以捉摸或敏感的物种。 事实证明，这种方法对于保护工作很有价值，因为它有助于了解濒危鸟类的发声、行为和栖息地偏好。

此外，ECOGEN 在鸟类以外还有潜在的应用。 Lecomte 博士表示，虽然该工具最初是为鸟类开发的，但它有可能应用于哺乳动物、鱼类、昆虫和两栖动物。

ECOGEN 工具的可访问性是另一个优势。 它是开源的，可以在基本计算机上使用，使其广泛可供研究人员和自然资源保护者使用。

ECOGEN 的操作涉及将真实的鸟鸣录音转换为声谱图，即声音的视觉表示。 根据这些光谱图，生成新的人工智能图像，以扩展记录有限的稀有物种的数据集。 然后这些频谱图被转换回音频以训练鸟类声音识别模型。 研究人员利用了来自世界各地 23,784 个野生鸟类记录的数据集，涵盖了他们研究中的 264 个物种。

这种创新的人工智能工具对于提高鸟鸣分类的准确性、促进濒危鸟类物种的保护以及提供对其发声和行为的宝贵见解具有重要意义。

常见问题解答

1.什么是ECOGEN？

ECOGEN 是由蒙克顿大学研究人员开发的深度学习工具，可生成逼真的鸟类声音，以增强代表性不足的鸟类物种的样本。 它用于训练生态监测的音频识别工具。

2. ECOGEN 如何提高鸟鸣识别能力？

通过生成人工鸟鸣样本，ECOGEN 扩展了野生录音有限的物种的声音库，提高了鸟鸣识别工具的准确性。

3. ECOGEN的潜在应用有哪些？

ECOGEN 有潜力应用于其他动物，包括哺乳动物、鱼类、昆虫和两栖动物。 它还可以有助于保护极其稀有的物种，这些物种的成年个体有限，可供幼年动物学习。

4. 研究人员可以使用 ECOGEN 吗？

是的，ECOGEN 是开源的，可以在基本计算机上使用，因此研究人员和自然资源保护者可以广泛使用它。

5. ECOGEN如何发挥作用？

ECOGEN 将真实的鸟鸣录音转换为声谱图，这是声音的视觉表示。 然后，它从这些光谱图中生成新的人工智能图像，以扩展记录有限的稀有鸟类的数据集。 这些声谱图被转换回音频以训练鸟类声音识别模型。

（资源： phys.org)