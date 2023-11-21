新数据库提供了植物病害名称的清晰度

一个突破性的数据库已经启动，以帮助研究人员和爱好者轻松识别和理解植物病害的荷兰语名称。 这项名为“荷兰植物病害名称”的倡议是在荷兰皇家植物病理学会 (KNPV) 为纪念瓦赫宁根植物病理学研究一个世纪而组织的一次特别研讨会上公布的。

这项合作由 KNPV 秘书 Piet Vlaming 领导，汇集了昆虫学、植物病理学、细菌学、病毒学、线虫学等各个领域的专家以及 Agro4all 公司。 他们的集体专业知识创造了一个可靠的搜索系统，使用户能够快速轻松地找到植物病害的荷兰语名称。

与害虫不同，害虫具有独特的科学名称（通常是荷兰语名称），植物病害的名称通常基于可见的症状，并且在不同的作物中可能有所不同。 此外，不同的感染可能具有相同的疾病名称，这进一步增加了混乱。 例如，多种致病因素可能导致“叶斑病”。

为了解决这个问题并澄清问题，KNPV 建立了 Nederlandse Namen Plantenziekten 数据库。 目前，该数据库包含 1,700 多种植物病害侵染信息，并定期更新以确保其准确性。

新数据库的重要性在于它能够简化植物病理学领域的研究并促进交流。 通过提供一个集中平台来获取有关植物病害名称的可靠信息，研究人员和专业人员可以更有效地协作，确保更好地检测、预防和管理植物病害。

借助这一创新资源，科学家、农业专家和爱好者可以利用植物病害名称的综合存储库，促进对植物病理学的更深入了解并支持植物健康保护的努力。

常见问题

什么是 Nederlandse Namen Plantenziekten 数据库？

Nederlandse Namen Plantenziekten 数据库全面收集了荷兰语植物病害名称。 它旨在提供清晰度并方便轻松获取与植物病害名称及其相应害虫相关的信息。

数据库是谁开发的？

该数据库是瓦赫宁根大学研究中心的科学家、昆虫学、细菌学、病毒学、线虫学等各个学科的专家以及 Agro4all 公司共同努力开发的。 荷兰皇家植物病理学会 (KNPV) 秘书 Piet Vlaming 在启动该数据库的开发过程中发挥了关键作用。

该数据库目前涵盖了多少种植物病害侵染？

Nederlandse Namen Plantenziekten 数据库目前包含 1,700 多种不同植物病害侵染的信息。 该数据库定期更新，以确保其准确性并扩大其覆盖范围。

数据库的目的是什么？

该数据库的主要目的是澄清荷兰背景下与植物病害相关的众多名称。 通过提供可靠的搜索系统和集中的信息访问平台，该数据库旨在支持研究人员、专业人士和爱好者更好地了解和管理植物病害。