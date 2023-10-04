统一物理学和生物学的理论框架来解释进化和复杂性

一个国际研究团队开发了一种称为组装理论的新理论框架，它弥合了物理学和生物学之间的差距，并为理解自然界的复杂性和进化如何出现提供了统一的方法。 这项发表在《自然》杂志上的研究代表了我们对生物进化及其与宇宙物理定律的关系的基本理解的重大进步。

组装理论建立在该团队之前的工作基础上，他们开发了一种称为分子组装指数的复杂性评分来衡量分子的复杂性。 该指数将高复杂性值与生命衍生分子相关联。 这项新研究引入了围绕“组装”这一物理量概念的数学形式主义，该物理量根据复杂物体的丰度和组装指数来捕获生产复杂物体所需的选择量。

主要作者萨拉·沃克教授解释说，组装理论为物理、化学和生物学提供了新的视角，表明它们是同一潜在现实的不同视角。 该理论旨在弥合还原论物理学和达尔文进化论之间的差距，提供统一惰性物质和生命物质的基本理论。

研究人员演示了如何应用组装理论来量化从简单分子到复杂聚合物和细胞结构的系统的选择和进化。 它解释了新物体的发现和现有物体的选择，允许无限增加复杂性。

共同主要作者 Lee Cronin 教授表示，组装理论有可能将宇宙学领域转变为计算机科学领域，并代表了物理、化学、生物学和信息论交叉领域的新前沿。

研究人员计划进一步完善组装理论，并探索其在表征已知和未知生命方面的应用，检验关于生命从非生命物质中出现的假设。 该理论的实验可检验性开辟了利用它来设计实验的可能性，这些实验可以通过在实验室从头开始创建生命系统来解决生命的起源。

总体而言，组装理论有望为生物复杂性和进化创新背后的物理学提供深刻的新见解，并在物理和生命科学的边界开辟许多新的问题和研究方向。

来源：《自然》（DOI：10.1038/s41586-023-06600-9）