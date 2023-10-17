人工智能工具可检测超新星并对其进行分类，无需人类参与

一种全新的人工智能（AI）工具已成功检测、识别和分类第一颗超新星。 这一突破性的成就标志着人类第一次完全脱离了识别和研究这些强大的宇宙爆炸的过程。

超新星是恒星的高能爆炸，发出大量的光。 目前，超新星的探测和分析涉及人类和机器人。 然而，西北大学领导的团队开发了一种名为 Bright Transient Survey Bot (BTSbot) 的全自动系统，可以加速这一过程并消除人为错误。

为了训练人工智能算法，研究人员使用了来自 1.4 个天文来源的超过 16,000 万张历史图像。 通过检查和学习大量数据，BTSbot 能够快速分析和分类新的超新星候选者。

将人类从循环中移除不仅提高了流程的效率，而且还可以进行更深入的观察。 这个自动化系统为研究团队腾出了时间来分析他们的观察结果并提出新的假设来解释这些宇宙爆炸的起源。

该项目的负责人、西北大学的 Adam Miller 表达了这一成就的重要性，他表示：“有史以来第一次，一系列机器人和人工智能算法观察、识别和证实了超新星的发现。 这代表着向前迈出的重要一步，因为进一步的改进将使机器人能够隔离恒星爆炸的特定子类型。”

该团队成功在一颗新发现的名为 SN2023tyk 的超新星候选者上测试了 BTSbot。 国际团队与加州理工学院、明尼苏达大学以及英国和瑞典大学等机构的天文学家合作，展示了这种人工智能工具的力量和潜力。

这种全自动系统的开发为天体物理学领域带来了重大进步，简化了超新星探测和分类的过程。 这种人工智能工具不仅消除了人类的参与，而且还为研究人员提供了更多的时间来深入研究他们的观察结果，揭示对宇宙奥秘的更深入的见解。

定义：

– 超新星：恒星极其明亮和强大的爆炸。

– BTSbot：Bright Transient Survey Bot，西北大学开发的一款人工智能工具，用于自动检测和分类超新星。

来源：

–西北大学（https://news.northwestern.edu/stories/2023/10/ai-tool-detects-classizes-its-first-supernova/）

–加州理工学院

–明尼苏达大学

- 利物浦约翰摩尔斯大学

– 斯德哥尔摩大学