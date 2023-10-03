突破性的基于蛋白质的生物传感器被开发用于检测地雷和基于 TNT 的未爆炸弹药

耶路撒冷希伯来大学 (HU) 的研究人员与生物生产平台公司 Enzymit 合作，成功开发了一种基于蛋白质的生物传感器，能够准确检测地雷和各种其他基于 TNT 的未爆炸弹药 (UXO)。 该团队利用 Enzymit 的专有算法和实验能力来优化传感器，使灵敏度提高了五倍，反应时间更快，信号强度比原始结构强 30 倍。 研究结果发表在《计算和结构生物技术杂志》上。

在希伯来大学环境微生物学和生物传感器实验室主任 Shimshon Belkin 教授的领导下，该团队开创了一种基于细菌的爆炸物检测方法。 通过研究，他们创建了一种基于活细胞的传感器，可以发出生物发光，以准确识别是否存在微量爆炸性 DNT（2,4-二硝基甲苯）。 这项突破性技术为全球地雷扩散提供了一种经济有效的解决方案，地雷继续对人类生命和环境构成严重威胁。

传统的地雷探测方法既昂贵又耗时，并且可能危及生命。 该团队的生物传感平台利用大肠杆菌来检测微量的 DNT，这是一种 TNT 的挥发性副产品，会从矿井中渗入周围的地球。 大肠杆菌被编程为在部署后不久就会死亡，确保它不会对人类或环境造成伤害。

希伯来大学团队与 Enzymit 之间的合作展示了合成生物学应对紧迫的全球挑战的潜力。 在过去的十年中，该实验室一直专注于开发用于爆炸物检测的生物传感解决方案，该项目最终创建了一个复杂的生物传感平台。 除了地雷探测之外，该团队还在探索扩展生物传感平台以探测其他危险材料，例如替代形式的爆炸物、环境毒素和危险化学品。

Enzymit首席执行官Gideon Lapidoth对Belkin教授的团队以及他们在爆炸物检测生物传感解决方案开发方面做出的卓越贡献表示钦佩。 他强调了该项目在地雷探测领域的开创性，并强调了将合成生物学与人工智能相结合，为人道主义和环境挑战创造安全和可持续解决方案的潜力。

*E。 大肠杆菌是指大肠杆菌。

来源：

–耶路撒冷希伯来大学

– 计算和结构生物技术杂志