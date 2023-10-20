改进全球气候模型中黑碳表征的新模型

研究人员发现，当前全球气候模型（GCM）中对黑碳（BC）（大气气溶胶的主要成分）的描述存在缺陷。 陈等人最近的一项研究。 研究了影响其辐射效应的 BC 的微物理和光学特性，并提出了一种改进的气溶胶光学模型来解决这些缺陷。

BC 以其强大的光吸收能力及其对气候变暖的贡献而闻名。 然而，由于对BC复杂混合状态的描述不充分，GCM中气溶胶的吸收效率和全球变暖效应被高估了。

陈等人。 分析了颗粒尺寸分布和混合状态的多源观测结果，以确定显着影响其辐射效应的关键BC特性。 然后，他们开发了一种改进的气溶胶光学模型，可以根据观察结果更好地解释这些特性。 该增强模型随后在 GCM 中实现。

研究人员利用现场观察评估了新模型的性能。 结果表明，从改进的表示中预测的 BC 吸收与全球 BC 观测结果更加一致。 这归因于对BC相关微物理和混合特性的更准确预测。

此外，研究人员发现，BC 代表性的提高导致其辐射强迫和气候影响减少高达 24%。 这凸显了在 GCM 中准确表示 BC 对于更可靠的气候预测的重要性。

这项研究题为“用于全球气候模型的具有观测约束的黑碳特性的气溶胶光学模块”，发表在《地球系统建模进展杂志》上。

总之，陈等人。 开发了一种在 GCM 中表示 BC 的改进模型，解决了 BC 的微物理和光学特性的缺陷。 结果表明，这种增强的代表性可以更好地符合全球观测结果，并减少不列颠哥伦比亚省的气候影响。 这项研究有助于我们了解不列颠哥伦比亚省在气候变化中的作用，并为改进气候预测提供了宝贵的工具。

来源：

– Chen, G.、Wang, J.、Wang, Y.、Wang, J.、Jin, Y.、Cheng, Y. 等人。 （2023）。 一种气溶胶光学模块，具有观测受限的黑碳特性，适用于全球气候模型。 地球系统建模进展杂志，15，e2022MS003501。