用于中微子和暗物质探测器的超低辐射电缆

世界各地的研究团队正在努力探测极其罕见的事件，从而深入了解宇宙中物质的起源和本质。 然而，他们面临着背景噪音和宇宙辐射干扰的挑战。 干扰源之一来自用于记录潜在信号的电子设备内的自然放射性。 为了解决这个问题，西北太平洋国家实验室 (PNNL) 的一个团队开发了采用超纯材料制成的电缆，其放射性污染物含量非常低。

这些电缆是与 Q-Flex Inc. 合作创建的，可应用于中微子和暗物质实验，并有可能用于减少未来量子计算机的干扰。 研究人员能够生产出放射性污染物含量比商用电缆低一百倍的电缆。 这一突破为敏感的物理实验开辟了新的可能性，即使是极小的污染水平也可能掩盖难以捉摸的信号。

为了实现超纯度，该团队评估了电缆生产过程每个步骤中铀、钍和钾的污染水平。 开发了特殊的清洁和制造技术，以将污染降低到可忽略的水平。 由此产生的电缆现在不含污染物，不会影响下一代暗物质和中微子实验的运行。

通过最大限度地减少背景辐射的干扰，这些低放射性电缆提高了实验的灵敏度，并为探测器设计提供了更大的灵活性。 这使得研究人员更接近于探测极其罕见的事件，这些事件可能有助于解开暗物质和宇宙中物质存在的谜团。

无中微子双β衰变、罕见的核衰变以及暗物质的存在是这些实验旨在回答的基本问题。 对这些难以捉摸的事件的探测有可能彻底改变我们对宇宙的理解。 超低辐射电缆的开发是实现这些突破的重要一步。

来源：

– EPJ 技术和仪器：报告超低辐射电缆发展的期刊出版物（作者：Richard Saldanha 等人）

– 太平洋西北国家实验室：原始文章来源和研究机构。