分子结构中的“设计自由”：数据驱动的方法

利用数据驱动的方法和机器学习，研究人员发现了分子结构中令人着迷的“设计自由”。 这一突破可能会彻底改变分子设计和药物发现领域。 这项研究题为“化学化合物空间的设计自由：走向具有目标量子力学性质的分子的理性硅片设计”，最近发表在著名的化学科学杂志上。

传统上，由于分子结构及其物理化学性质之间的复杂关系，探索分子和材料的广阔空间一直具有挑战性。 然而，这项研究揭示了小分子量子力学性质的弱相关性，为化合物空间提供了新的灵活性或“设计自由度”。

卢森堡大学的 Alexandre Tkatchenko 教授表示，理解这些复杂的关系对于合理的分子设计至关重要。 这些知识不仅使我们能够更有效地探索和表征分子空间，而且还能够有针对性地设计具有特定性质的分子。

为了研究这种灵活性，研究人员使用帕累托多属性优化来搜索具有所需属性的分子。 他们在化学空间中发现了意想不到的路径，通过结构和成分的变化连接不同的分子。 这凸显了设计和发现具有特定属性值的分子的自由。

这项研究对于分子设计和计算药物发现领域具有重要意义。 “设计自由”的概念挑战了当前的范式，并鼓励探索新方法。 此外，这些见解与先进的机器学习技术的结合可以为针对特定应用定制的新型分子的高通量筛选铺平道路。

研究团队利用了阿贡领导计算设施的高性能计算资源。 美国能源部科学办公室的这个用户设施支持他们的计算分析。

这项开创性的研究展示了数据驱动方法和机器学习解锁分子结构“设计自由”的潜力。 它有潜力重塑药物发现和分子设计的未来，为具有所需特性的分子的靶向和高效开发提供新的可能性。

文献参考：

– 化合物空间中的“设计自由”：对具有目标量子力学特性的分子进行合理的计算机模拟设计，Leonardo Medrano Sandonas、Johannes Hoja、Brian G. Ernst、Álvaro Vázquez-Mayagoitia、Robert A. DiStasio, Jr 和亚历山大·特卡琴科，化学科学，DOI：10.1039/D3SC03598K