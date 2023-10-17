科学家利用挥发性有机化合物可视化植物通讯

科学家在了解植物在受到威胁时如何相互沟通方面取得了突破。 这种现象被称为通过挥发性有机化合物 (VOC) 进行植物间通讯，于 1983 年首次被发现。研究人员团队使用创新设备和成像技术，对负责通讯的特定 VOC 以及植物内的细胞进行可视化。对这些信号做出反应。

当植物受到昆虫或其他威胁的破坏时，它们会向大气中释放挥发性有机化合物。 邻近的工厂将这些挥发性有机化合物视为危险信号，并激活其防御反应以应对潜在的危害。 据观察，超过 30 种不同的植物物种参与了这种空中通讯。

科学家们建造了设备，将受损植物排放的挥发性有机化合物泵送到未受损的邻近植物上。 他们将其与实时荧光成像系统结合起来，以可视化植物的反应。 研究人员发现了两种特定的挥发性有机化合物，(Z)-3-己烯醛和(E)-2-己烯醛，它们负责在植物中诱导钙依赖性防御反应。

进一步的实验表明，负责调节气孔（植物表面小孔）打开和关闭的保卫细胞是第一个对挥发性有机化合物表现出反应的细胞。 这些发现提供了对植物复杂的通讯机制及其保护自身免受潜在威胁的能力的见解。

这项由 Masatsugu Toyota 教授领导的研究将于 17 年 2023 月 XNUMX 日发表在《Nature Communications》杂志上。该团队希望这种对植物通讯的新认识将有助于植物保护和农业的进步。

来源：

自然通讯 – 期刊

挥发性有机化合物 (VOC) – 植物为应对损害或威胁而释放的化合物

保卫细胞——植物表面的豆状细胞，调节气孔的打开和关闭

植物激素 – 调节各种生理过程的植物激素