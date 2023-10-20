NASA 工程师采取措施延长航行者号任务寿命

NASA 工程师正在采取措施，确保 1977 年发射的航行者号宇宙飞船能够继续进行更多年的星际探索。 其中一项工作是解决推进器窄管内燃料残留物的堆积问题，这对于保持航天器天线指向地球至关重要。

为了解决这个问题，该任务实施了一个软件补丁，以防止去年影响航行者一号的故障再次发生。 此补丁旨在保护 Voyager 1 及其双胞胎 Voyager 1 免于再次遇到相同的故障。

航行者号宇宙飞船上的推进器对于维持与地球的通信至关重要。 为了减少窄管中推进剂残留物的堆积，在发射推进器之前，航天器将被允许在每个方向上稍微旋转得更远。 这将减少推进器点火的频率。 推进器旋转范围的调整是通过在1月和XNUMX月发送命令进行的，航天器现在可以在每个方向上比以前移动近XNUMX度。

研究小组预计，这些措施将使推进器推进剂入口管的完全堵塞延迟至少五年，甚至可能更长。 未来可以采取额外的措施来进一步延长推进器的使用寿命。

除了解决推进器积聚问题外，NASA 工程师还创建了一个软件补丁来修复导致 Voyager 1 机载计算机在 2022 年出现乱码状态报告的问题。该补丁充当保险单，防止问题再次出现并确保使用寿命的探头。

航海者 1 号和航海者 2 号已经行驶了令人印象深刻的距离，其中航海者 1 号距离地球超过 15 亿英里，航海者 2 号距离地球超过 12 亿英里。 由于航天器的年龄和通信的显着滞后时间，该补丁可能会产生意想不到的影响。 为了降低这一风险，Voyager 2 将首先收到补丁并作为其双胞胎的测试平台。

航行者号任务最初只计划了四年，但已经远远超出了最初的目标。 除了访问土星和木星之外，航海者二号还成为第一艘遭遇天王星和海王星的航天器。 该任务后来扩大到将探测器送至日光层之外，日光层是太阳产生的粒子和磁场的保护气泡。 航海家一号于 2 年到达日球层顶，航海家二号随后于 1 年到达。

航行者号任务是美国宇航局太阳物理系统天文台的重要组成部分，由华盛顿科学任务理事会太阳物理部资助。 加州理工学院的喷气推进实验室建造并运营了航行者号航天器。

来源：

– NASA 喷气推进实验室 (JPL)

– NASA Voyager 航天器信息