美国宇航局采取措施延长航行者号航天器的任务

NASA 航海者号任务的工程师正在采取措施，以确保航海者 1 号和航海者 2 号航天器在未来几年继续探索星际空间。 他们的工作重点之一是解决航天器某些推进器的窄管内积累的燃料残留问题。 这种堆积会干扰推进器保持天线指向地球进行通信的能力。 该团队正在采取措施来减缓积聚，方法是让航天器在发射推进器之前在每个方向上稍微旋转一点，这将减少发射频率。 这些调整经过精心计划，以最大限度地减少对任务的影响并确保收集有价值的科学数据。

工程师团队还上传了一个软件补丁，以防止去年 Voyager 1 上出现的故障再次发生。 该故障是由姿态表达和控制系统（AACS）误导命令引起的。 该补丁旨在保护未来的航天器并确保其尽可能长时间地运行。 它已经过广泛的审查和检查，以减轻其实施过程中可能出现的任何风险。 Voyager 2 将首先接收补丁作为测试平台，然后再应用于 Voyager 1，Voyager XNUMX 距离地球更远，因此拥有更有价值的数据。

Voyager 1 和 Voyager 2 已经离开地球很远的距离，其中 Voyager 1 距离地球超过 15 亿英里，而 Voyager 2 距离地球超过 12 亿英里。 任务团队预计，通过采取措施，航天器将继续运行至少五年，甚至更长时间。 航行者号任务提供了有关星际空间的宝贵数据，并已成为太空探索的重要里程碑。

资料来源：美国宇航局