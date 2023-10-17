由于冷却剂泄漏调查仍在继续，太空行走被推迟

由于正在进行的冷却剂泄漏调查，原定在国际空间站上进行的太空行走已被推迟。 此次太空行走原定于 19 月 9 日进行，现将于今年晚些时候进行。 工程师需要额外的时间来完成对 XNUMX 月 XNUMX 日发生的冷却剂泄漏的分析。虽然冷却剂对船员没有危险，但我们正在采取预防措施，以防止因微量物质进入内部系统而导致任何潜在的设备退化。

太空行走的重新安排不会影响空间站的运行，因为太空行走的计划任务对时间不敏感。 与此同时，另外两次太空行走计划于今年晚些时候进行。 30 月 89 日，NASA 宇航员洛拉·奥哈拉 (Loral O'Hara) 和贾斯明·莫格贝利 (Jasmin Moghbeli) 将执行美国太空行走 XNUMX 号。他们的任务包括拆除有故障的电子箱和更换滚动轴承组件。 这将是两位宇航员的首次太空行走。

在另一次太空行走中，美国宇航局宇航员洛拉·奥哈拉和欧空局宇航员安德烈亚斯·摩根森将进行美国太空行走 90 次。这次太空行走的任务包括收集样本以分析空间站外部是否存在微生物，并进行维护工作，包括更换的高清相机。

除了美国太空行走之外，俄罗斯宇航员奥列格·科诺年科和尼古拉·丘布也计划于 25 月 XNUMX 日开始太空行走。他们的任务将包括安装合成雷达通信系统和部署一颗纳米卫星来测试太阳帆技术。

正在进行的调查和太空行走表明，定期维护和修理活动对于国际空间站的安全和高效运行至关重要。

来源：

–美国宇航局