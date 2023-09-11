滞留在太空的宇航员打破了最长任务持续时间的记录

美国宇航局宇航员弗兰克·鲁比奥打破了美国宇航员在太空滞留后执行任务时间最长的记录。 卢比奥原定于 2022 年 355 月发射到国际空间站 (ISS) 六个月后返回地球。然而，返回途中发生故障，使他陷入近地轨道，使他的停留时间延长了一年多。 周一，卢比奥打破了马克·范德黑在 2022 年创下的 27 天的纪录。他预计最迟于 371 月 XNUMX 日返回地球，在地球轨道上总共停留 XNUMX 天。 这一成就也使他成为仅有的在太空度过一年的六人之一。

在接受美国广播公司的《早安美国》采访时，卢比奥强调了他在太空中延长停留时间的重要性。 他强调了解人体如何适应和忍受的重要性，以便在未来的月球、火星及其他太空探索任务中优化性能。 卢比奥的国际空间站之旅很独特，因为他成为自 2021 年 XNUMX 月以来第一位乘坐俄罗斯联盟号火箭的美国宇航员。这是 NASA 和 Roscosmos 之间座位交换协议的一部分。

导致卢比奥滞留的事件涉及联盟号飞船冷却剂泄漏。 除了卢比奥之外，俄罗斯航天局宇航员谢尔盖·普罗科皮耶夫和德米特里·佩特林也受到了影响。 这次泄漏使航天器无法返回地球，导致它们在国际空间站的停留时间又延长了六个月。 他们定于本月晚些时候返回地球。

卢比奥的意外且长期的任务为了解人体在太空中的耐力提供了宝贵的见解。 它积累的知识将有助于未来深空探索任务的成功。 有关太空飞行的更多更新，请关注 Gizmodo 的专用太空飞行页面。