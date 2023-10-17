美国宇航局呼吁科学界最大限度地发挥罗马太空望远镜的科学潜力

NASA正在寻求科学界的帮助，以确保南希·格雷斯·罗马望远镜（也称为罗马太空望远镜）在2027年发射后立即能够提供宇宙的全面视图。凭借其广阔的视野罗马太空望远镜旨在对遥远的星系进行大图观测，帮助科学家揭开占宇宙能量和物质95%的暗物质和暗能量之谜。

为了处理望远镜将收集的大量数据，科学家们正在研究机器学习算法来识别模式和现象。 哈勃太空望远镜、詹姆斯·韦伯太空望远镜（JWST）、凯克天文台和日本 PRIME 等其他望远镜的合作将有助于罗马观测计划的制定，包括目标选择和探索区域。 此外，罗马太空望远镜将与 PRIME 合作，利用引力透镜研究天体，并与哈勃合作研究古代星系，构建更完整的宇宙历史图景。 该望远镜还将与 JWST 协同工作，提供更广阔的宇宙视野，并确定 JWST 详细检查的目标。

罗马太空望远镜的准备工作是一个复杂且相互关联的过程，需要各个科学团队的合作以确保顺利运行。 这些努力将为强大的科学发现奠定基础，并最大限度地发挥该仪器的潜力。 通过利用科学界的专业知识和合作，美国宇航局旨在发射罗马太空望远镜，为探索宇宙奇观做好充分准备。

来源：

– 加州理工学院-IPAC/R。 伤害

– 多米尼克·本福德 (Dominic Benford)，美国宇航局项目科学家

– Julie McEnery，美国宇航局戈达德太空飞行中心罗马太空望远镜高级项目科学家