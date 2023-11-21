美国宇航局新测试信号为深空通信带来飞跃

美国宇航局 (NASA) 取得了一项突破性成就，成功测试了其深空光通信 (DSOC) 系统，该系统使用激光信号与正在前往神秘金属小行星的 Psyche 航天器进行通信。 与依赖无线电波的传统通信方法不同，DSOC 系统利用激光的力量在太空中远距离传输信息。

这次测试于 14 月 10 日进行，从 Psyche 飞船上的仪器发射激光信号，该飞船距离地球惊人的 16 万英里（XNUMX 万公里）。 该信号由位于南加州的 NASA 喷气推进实验室 (JPL) 的地面站接收到，这标志着 DSOC 系统的第一个重要里程碑。

通过利用激光的力量，美国宇航局的目标是彻底改变深空通信并显着提高数据传输速度。 与无线电波相比，激光的波长更短，单位时间内可传输的信息量多10至100倍。 这一突破可能对未来的月球、火星及其他地方的任务产生重大影响。

虽然激光通信已经在地球轨道和月球任务期间进行了测试，但 DSOC 系统代表了迄今为止最具挑战性和最遥远的测试。 这次成功的测试使美国宇航局距离未来宇航员依靠激光与地面控制进行无缝通信又近了一步。

随着 Psyche 航天器继续前往火星和木星之间小行星带中的同名小行星，工程师将继续完善和测试 DSOC 系统。 2029 年抵达目的地后，Psyche 将花费近 29 个月的时间研究迷人的金属世界。

常见问题解答：

问：什么是DSOC系统？

答：DSOC系统是NASA的深空光通信系统，它使用激光代替无线电波在太空进行长距离通信。

问：激光通信与传统无线电通信有何不同？

答：激光通信使用较短波长的光，与无线电波相比，数据传输速度更快。

问：太空激光通信有哪些潜在好处？

答：激光通信可以显着增加单位时间传输的信息量，彻底改变深空通信，并为未来的任务提供更快的数据传输。

问：DSOC 系统的成功测试对未来的任务有何影响？

答：这次成功的测试使 NASA 更接近于在未来的月球、火星和其他目的地任务中利用激光通信，为宇航员提供与地面控制更高效、更可靠的通信。