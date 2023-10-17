美国宇航局的心灵任务：前往小行星核心的旅程。

希腊灵魂女神普赛克 (Psyche) 以她的名字命名了意大利天文学家安尼巴莱·德·加斯帕里斯 (Annibale de Gasparis) 1852 年发现的一个天体。 如今，普赛克是迄今为止发现的第 16 颗小行星，它是火星和木星之间小行星带中最大的“M 型”小行星。 Psyche 的直径约为 226 公里，主要由铁和镍组成，类似于地球的核心。

为了收集关于难以到达的地球内部的线索，美国国家航空航天局 (NASA) 最近发射了一艘航天器，进行了为期 3.6 年、XNUMX 亿公里的旅程，与普赛克 (Psyche) 会合。 像普赛克这样的 M 型小行星被认为是太阳系早期被摧毁的行星的残余物。 这些金属世界是研究行星核心的“天然实验室”。

使用当前方法研究地核具有挑战性，因为观测仅限于陨石和地震学。 金属陨石只能让我们一睹太阳系的早期历史，而地震学需要来自地震仪的准确数据，而地震仪的数据是有限的，特别是在海洋和南半球。 此外，地球的外层阻碍了我们直接观察地核。

美国宇航局对普赛克的任务旨在探索这颗小行星，并确定它是否是一颗被摧毁的行星曾经熔化的核心，但随着时间的推移逐渐冷却。 此外，该任务还试图揭示普赛克表面的年龄、其化学成分，以及它是否含有铁和镍以外的较轻元素​​。 这些信息可以为我们星球的演化提供有价值的见解。

该航天器配备了一系列仪器，包括相机、光谱仪和磁力计，将收集有关普赛克的形状、质量、重力和矿物勘探潜力的数据。 科学家们热切地等待着这项任务的进展，预计它将揭示有关小行星核心的丰富知识以及它可能蕴藏的有关我们世界的秘密。

来源：

– “美国宇航局的 Psyche 任务即将发射 – 以下是它如何揭开行星内部秘密的方法。”

– “小行星是由什么构成的？ 返回地球的样本揭示了太阳系的组成部分。”