美国宇航局的普赛克任务：探索被毁灭行星的核心

美国宇航局 (NASA) 已开始执行一项新任务，探索普赛克 (Psyche)，这是迄今为止发现的第 16 颗小行星。 普赛克（Psyche）以希腊灵魂女神的名字命名，是火星和木星之间小行星带中最大的“M型”小行星。 它被认为是太阳系早期被摧毁的行星的遗迹。

像普赛克这样的 M 型小行星主要由铁和镍组成，类似于地球的核心。 科学家相信，研究这些金属世界将为我们了解地球难以到达的内部提供宝贵的见解。

目前，我们对地核的了解还很有限。 我们依靠间接方法，例如研究金属陨石和使用地震学来分析地震振动。 然而，这些方法都有其局限性。 Psyche 任务旨在通过探索与地球核心相似的天体核心来提供新的视角。

该任务将调查普赛克是否曾经是一个炽热熔融的核心，然后慢慢冷却和凝固，就像地球的核心一样。 它还将研究小行星的化学成分、年龄和表面特征。 通过分析这些因素，科学家希望深入了解地球的演化，并为未来的矿物勘探收集有价值的数据。

该航天器配备了一系列仪器，包括广谱相机、光谱仪、磁力计和重力计。 这些仪器将使科学家能够收集有关普赛克的形状、质量、重力分布和化学组成的数据。

普赛克任务预计将持续六年，行程 3.6 亿公里。 科学家们正在热切地等待这次任务的发现，这将为我们地球核心的奥秘提供新的见解。

来源：对话