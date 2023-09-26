美国宇航局的毅力号火星车在火星上创造了新的速度记录

NASA 的毅力号火星车自 2021 年 2,490 月着陆以来，在火星表面取得了显着进展，创下了新的速度记录。毅力号配备了名为 AutoNav 的先进计算机飞行员，已通过一个称为 AutoNav 的区域行驶了 759 英尺（XNUMX 米）的距离。到达雪堆峰所需的时间只是之前火星漫游车所需时间的一小部分。

最近发表在《科学机器人》杂志上的一篇论文详细介绍了 AutoNav，它可以帮助流动站减少科学兴趣点之间的行驶时间。 毅力号火星车规划副主管泰勒·德尔·塞斯托 (Tyler Del Sesto) 表示，雪堆峰的地形充满挑战，大岩石密集。 尽管存在障碍，团队还是决定直接通过，而不是选择绕道，否则会花费更长的时间。

毅力号的 AutoNav 系统使火星车创造了多项记录，包括单日行驶距离 1,140.7 英尺（347.7 米）和无人工干预的最长行驶距离 2,296.2 英尺（699.9 米）。 火星车的双脑功能，两个计算机系统协同工作，使其能够在探索火星表面时做出实时决策。

随着毅力不断探索，它现在面临着新的挑战。 它已经开始了第四次科学活动，探索“曼杜墙”，该墙富含碳酸盐，可以为火星的环境历史和古代微生物生命的潜在迹象提供有价值的见解。 自 1997 年以来，火星探测器的发展是显而易见的，在尺寸、移动性和技术方面都取得了进步。 毅力号拥有更快的相机和专用图像处理计算机，是火星探索取得进展的典型例子。

资料来源：NASA/加州理工学院喷气推进实验室