美国宇航局的毅力号火星车在杰泽罗陨石坑捕获了火星尘暴

美国宇航局的毅力号火星车继续为火星环境提供令人着迷的见解。 30 年 2023 月 21 日，火星车捕捉到了沿着火星 Jezero 陨石坑西缘移动的火星尘暴。 这种特殊的尘暴被毅力号的导航摄像头发现，并记录在由 XNUMX 帧组成的视频中，帧间隔为 XNUMX 秒。

尘暴在火星上很常见，在火星上尘埃的移动和重新分布方面发挥着至关重要的作用。 科学家研究这些现象是为了提高对火星大气的了解并增强天气模型。 火星上的尘暴比地球上的尘暴更弱、更小，但它们仍然可以长得比地球上的尘暴更大。

根据毅力号拍摄的图像，科学家确定发现的尘暴距离火星车所在位置约 2.5 英里，位于一个名为“Thorofare Ridge”的地点。 据估计，它的移动速度约为 12 英里/小时，宽度约为 200 英尺。 虽然相机画面中只能看到尘暴的底部，但科学家们能够通过分析它投射的阴影来估计其完整高度。 尘暴的估计高度约为 1.2 英里。

毅力号和它的同伴好奇号火星车通过定期拍摄各个方向的黑白图像来监测周围环境中是否有尘暴。 这些图像帮助科学家追踪火星上尘暴的发生和行为。

毅力号的主要目标是天体生物学，包括寻找火星上古代微生物生命的迹象。 该任务还旨在描述火星的地质和过去的气候特征，为人类探索铺平道路，并收集和储存火星岩石和风化层以用于未来的样本返回任务。

与欧洲航天局和未来的任务合作，毅力号收集的样本将从火星取回并送回地球进行详细分析。 此次火星 2020 任务是 NASA 更大的月球到火星探索计划的一部分，其中包括阿耳忒弥斯登月任务，作为人类探索火星的垫脚石。

资料来源：NASA/JPL-Caltech，来自 NASA 和 ESA 的术语定义