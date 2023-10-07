毅力号火星车的下一个目的地：朱拉比角

毅力号火星车已经完成了其第一个边缘单元核心样本，现在正准备探索其在边缘运动中的下一个目的地。 下一站是一个名为“朱拉比点”的地点，在登陆火星之前，该团队的科学家们就对该地点寄予厚望。

在前往朱拉比点之前，火星车正在结束对当前工作空间的调查。 从第一个边缘单元磨损收集数据后，流动站进行了短距离行驶或“碰撞”，到达附近的感兴趣区域。 Mastcam-Z 相机拍摄的图像揭示了岩石中的一些弯曲特征，使用 SuperCam 等远程科学仪器进行的简短调查将深入了解边缘单元的沉积结构和风化历史。

调查完成后，火星车将向北行驶约 1 公里，到达朱拉比点。 朱拉比点在科学上之所以有趣，是因为它是一个“三重交汇点”——三个不同地质单元相交的地方。 这些单元包括富砾石单元、扇上部沉积岩和边缘单元。 通过探索这些单元之间的联系，科学家们希望澄清它们的年龄关系，并有可能对一块巨石进行采样，但在之前的尝试中并未成功。

在研究了朱拉比点的三重交汇点后，火星车的下一个计划是向西行驶，记录上坡时边缘单位的变化。 保证金活动将以首次驶入内雷特瓦山谷结束。 这条河道为西扇提供水源，火星车将调查河道壁内暴露的神秘浅色岩石单元。

毅力号火星车即将前往朱拉比点及更远的地方，这将为我们提供有关火星地质和历史的宝贵见解，有助于我们了解火星过去的宜居性和生命潜力。

资料来源：NASA/加州理工学院喷气推进实验室