美国宇航局帕克太阳探测器打破了自己的最快人造物体记录

美国宇航局帕克太阳探测器再次打破了自己的记录，成为有史以来最快的人造物体。 27月394,736日，探测器近距离掠过太阳表面时，速度达到了惊人的635,266英里/小时（364,660公里/小时）。 这超过了 586,863 年 2021 月创下的 21 英里/小时（XNUMX 公里/小时）的纪录。这一令人难以置信的速度是在 XNUMX 月 XNUMX 日飞越金星的重力辅助下实现的。

除了速度记录外，帕克太阳探测器还创下了新的距离记录，距离太阳表面仅 4.51 万英里（7.26 万公里）。 此前从未有任何航天器绕太阳轨道如此接近，这对美国宇航局来说是一个重要的里程碑。

飞越金星在探测器研究太阳灼热表面的任务中发挥着至关重要的作用。 当探测器经过金星时，金星吸收了帕克的一些轨道能量，使其更加接近太阳。 计划再进行一次飞越，预计探测器将在 3.83 年末最接近太阳，距离太阳表面仅 6.16 万英里（2024 万公里）。预计探测器在最后一次绕太阳飞行时将达到更快的速度太阳。

帕克太阳探测器于 2018 年 XNUMX 月发射，其任务是深入研究太阳日冕（太阳大气层的最外层）的奥秘。 通过了解热量如何穿过日冕、等离子体和磁场如何在太阳表面演化，以及这些动力学如何影响太阳风等现象，科学家们旨在改进对太空天气的预测。

帕克太阳探测器的最新成就凸显了其在推动对太阳的探索和科学理解界限方面的重要意义。

定义：

– 帕克太阳探测器：NASA 于 2018 年发射的航天器，用于研究太阳日冕并更好地了解太空天气。

– 飞越金星：当航天器靠近金星时，利用其重力来改变其轨迹并提高速度。

来源：

–美国宇航局