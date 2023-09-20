揭开意想不到的面纱：OSIRIS-REx 在小行星 Bennu 上的惊人发现

OSIRIS-REx 是历史上第三次从小行星收集样本的任务，它为科学家们提供了对太空岩石神秘世界令人难以置信的见解。 航天器围绕小行星贝努的两年旅程揭示了这些天体令人惊讶的多样性和复杂性。

在 OSIRIS-REx 之前，另外两个任务，Hayabusa 1 和 NEAR-Shoemaker，已经详细研究了小行星。 然而，隼鸟 1 号首次证实了“碎石堆”的存在，即由微弱的引力聚集在一起的巨石、沙子和砾石的聚集体。

当科学家最初通过望远镜观察贝努时，他们预计它与小行星糸川相似。 然而，经过仔细检查，奥西里斯-雷克斯发现了一个不同于他们以前见过的岩石景观。 贝努表面的多孔且形状奇特的岩石挑战了他们之前对这些太空岩石的成分和结构的假设。

研究人员意识到，这些多孔岩石具有很强的吸水性，在碰撞过程中就像汽车中的溃缩区。 它们通过吸收较小撞击物体的能量来保护小行星表面，从而形成比预期更少的陨石坑。

OSIRIS-REx 还对贝努表面层的密度做出了重大发现。 在样本采集尝试中，航天器深入地表，揭示出表面层的密度比小行星其他部分低得多。

此次任务的样本采集方法与之前的任务不同，提供了宝贵的见解。 贝努表面对航天器着陆的意外反应让科学家们感到困惑，让他们有更多的问题需要探索。

总体而言，OSIRIS-REx 的发现挑战了之前的假设，并扩展了我们对小行星及其多样性性质的理解。 这些发现将为未来的小行星任务做出贡献，并增强我们对太阳系历史的了解。

来源：

– Space.com：“龙宫小行星的邻居既奇怪又令人惊讶”

– NASA：“小行星 Bennu：OSIRIS-REx 的目标”