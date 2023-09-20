美国宇航局揭示了令人惊叹的月球表面新马赛克

美国宇航局最近在其 Instagram 页面上分享了一幅令人惊叹的月球表面新马赛克图像。 这幅名为“月光奏鸣曲”的马赛克是使用两个月球轨道相机——月球勘测轨道飞行器相机（LROC）和ShadowCam——捕捉到的图像创建的。

据航天局称，这幅马赛克提供了月球表面的鸟瞰图，展示了黑、白和灰色的色调。 位于图像右下部分的沙克尔顿陨石坑尤其引人注目。 ShadowCam 的详细图像使观看者能够观察陨石坑内部地板和墙壁内永久阴影的区域。 相比之下，LROC 捕获了阳光照射的区域，例如陨石坑的边缘和侧面。

NASA 在 Instagram 上分享了该马赛克图像的简短描述以及该图像。 这篇帖子自250,000小时前发布以来已获得近12万个点赞，并收到了众多观众的评论。 许多人对这令人惊叹的景色表示敬畏，而另一些人则赞扬美国宇航局的工作。

一位用户询问了马赛克中一个突出的白色圆圈，美国宇航局将其识别为沙克尔顿陨石坑。 这篇引人入胜的帖子引起了各种反应，从迷恋到钦佩。

最新的 Instagram 分享是 NASA 有能力通过令人惊叹的太空和天体视觉效果吸引和教育观众的另一个例子。 该航天局持续参与 Instagram 等社交媒体平台，使其能够与世界各地的人们建立联系，并培养人们对太空探索的兴趣。

来源：NASA Instagram

定义：

1. 月球勘测轨道器相机（LROC）——月球勘测轨道器航天器上的一种仪器，旨在捕获月球表面的高分辨率图像。

2. ShadowCam – 韩国航空航天研究院名为 Danuri 的航天器上的 NASA 仪器，负责捕捉月球阴影区域的详细图像。

3. 沙克尔顿陨石坑——位于月球南极附近的一个大型撞击坑，以其永久阴影区域而闻名。