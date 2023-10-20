美国宇航局的心灵任务：探索富含金属的小行星

美国宇航局最近启动了普赛克任务，这是一艘前往小行星带研究一颗名为普赛克的小行星的航天器。 这颗特殊的小行星被认为富含金属，这使其成为科学家独特的研究对象。 该任务旨在深入了解与我们类似的行星的组成和核心。

大卫·劳伦斯 (David Lawrence) 是约翰·霍普金斯大学应用物理实验室的主要专业工作人员，也是 Psyche 飞船上一台仪器的首席研究员。 该仪器是伽马射线和中子能谱仪，将有助于分析小行星的成分。

河马：强大的下巴，低效的咀嚼者

尽管河马有强大的下巴和可怕的牙齿，但河马的咀嚼效率却令人惊讶地低下。 发表在 PLOS One 上的一项研究表明，河马在有效咀嚼食物所需的研磨运动中挣扎。 它们的咀嚼能力似乎被牺牲了，以利于用下巴进行战斗。

苏黎世大学教授马库斯·克劳斯和他的同事进行了这项研究。 他们发现河马具有独特的品质，使它们能够用下巴发力，但不能进行传统意义上的咀嚼。

音乐的同步力量

听音乐不仅带来快乐，还能在听众之间创造共享的体验。 伯尔尼大学心理学家 Wolfgang Tschacher 进行的一项研究表明，参加古典音乐会的人的动作、心率和呼吸频率是同步的。 这种同步深深植根于我们的进化历史中。

查赫使用可穿戴传感器和动作捕捉技术来测量音乐会观众的反应。 他的研究发表在《科学报告》上，深入探讨了音乐对人类生理过程和集体体验的深远影响。

蝉：蓬勃发展的生态系统影响

蝉每 17 年周期性出现一次，对森林生态系统产生重大影响。 乔治华盛顿大学生物学家佐伊·格特曼-皮克林进行的研究表明，当蝉出现时，它们为包括鸟类在内的各种动物提供了充足的食物来源。 这导致鸟类对毛毛虫的捕食减少，从而导致橡树的叶子受到更多损害。

这项发表在《科学》杂志上的研究强调了蝉的周期性数量激增对生态系统产生的复杂的连锁效应。

深海采矿：权衡风险和回报

人们对从深海海底开采贵重金属的商业兴趣日益浓厚。 然而，最近的探险活动也表明，深海生态系统是稀有而脆弱的生命形式的家园。 研究人员在太平洋富含矿物质的热液喷口探索时发现了充满生命的地下洞穴栖息地。 这些栖息地可能是相连的，这表明在进行任何采矿活动之前需要进行进一步调查。

在另一种称为多金属结核的环境中，有价值的矿物散布在海底。 伦敦自然历史博物馆的穆里尔·拉博恩（Muriel Rabone）和她的同事估计，这些结核上及其附近可能生活着数千种未知物种。 这项发表在《当代生物学》上的研究强调了在开发这些生态系统的潜在资源之前了解这些生态系统的重要性。

来源：

– NASA 的金属任务、饥饿的河马咀嚼困难、音乐与我们同步、蝉鸣是树木的祸根以及深海采矿的风险和回报 – 鲍勃·麦克唐纳 (Bob McDonald) 的怪癖与夸克（来源）

– 心灵任务 – NASA（来源）

– Psyche – 约翰·霍普金斯大学应用物理实验室（来源）

– 饥饿的河马咀嚼得不太好 – 怪癖和夸克（来源）

– 音乐让你的心像其他人的心一样跳动 – 怪癖与夸克（来源）

– 蝉的繁荣和树木的破坏 – 怪癖和夸克（来源）

– 了解深海采矿的风险和回报 – Quirks & Quarks（来源）