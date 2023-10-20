根据严厉的评论，美国宇航局火星样本返回任务的未来存疑

NASA 定于 2028 年发射的火星样本返回 (MSR) 任务计划已受到该机构独立审查委员会的质疑。 该报告强调了技术问题、不断增加的预算和不切实际的发射时间表是该任务面临的主要问题。

MSR任务是美国宇航局和欧洲航天局之间的合作，被认为是探索火星的关键一步。 它涉及美国宇航局的毅力号火星车，它已经收集了火星样本并将其沉积在火星表面。 然后，MSR 任务将取回这些样本并将其带回地球。

MSR 任务的成本最初估计为 4 亿美元，现在已升至估计 5.3 亿美元。 审查委员会的报告指出了任务的推广、组织、日程安排和融资方面的问题。 报告称，该任务的预算和时间表预期不切实际，导致 2028 年的发射日期不可能实现。

将发射推迟到 2030 年下一个可行的窗口将使任务成本增加到 8-11 亿美元，给 NASA 的行星科学预算带来巨大压力。 该委员会建议的另一种选择是使用两个着陆器而不是一个来返回样本，但这将进一步延长时间并增加成本。

报告建议NASA检查任务的管理和组织结构，以提高问责制。 它还强调 NASA 需要更好地向公众宣传和传达 MSR 任务的重要性。

为了回应审查委员会的调查结果，NASA 任命了一个由该机构科学副局长桑德拉·康纳利 (Sandra Connelly) 领导的审查小组来解决所提出的问题。 该团队计划于明年三月发布一份报告。 与此同时，美国宇航局推迟了确认官方任务成本和时间表。

这并不是海上丝绸之路使命第一次受到批评。 XNUMX月，美国参议院拨款委员会对技术挑战和成本上升表示担忧，指示NASA在无法保持在预算范围内的情况下提供修改或缩减任务的选项。

MSR 任务还面临来自中国的竞争，中国正计划于 2030 年左右启动自己的火星样本返回任务。

来源：

– NASA 独立审查委员会报告

– 美国参议院拨款委员会