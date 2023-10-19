美国宇航局的露西航天器准备与小行星丁基什近距离接触

美国宇航局的露西号航天器正在准备首次近距离接触小行星。 1 月 XNUMX 日，它将飞越丁基内什小行星并测试其仪器，为未来访问与木星一起绕太阳运行的特洛伊小行星做准备。 丁基内什宽度不到半英里，位于火星和木星轨道之间的小行星主带。

在飞越过程中，主要重点将是测试航天器的终端跟踪系统，该系统将使其能够自动跟踪小行星并使其保持在仪器的视野范围内。 该航天器将使用其高分辨率相机和热红外相机收集数据。 它还将使用终端跟踪系统在相遇的最后八分钟内跟踪小行星，并通过其彩色成像仪和红外光谱仪收集数据。

这次与丁克内什的遭遇是对露西系统的一次测试，然后它才转向主要目标木星特洛伊小行星。 露西任务的目标是调查这些以前从未探索过的小行星，这些小行星以木星前后的两个“群”绕太阳运行。 在到达特洛伊小行星之前，露西将于 2025 年再次飞越一颗名为唐纳德约翰森的主带小行星，以进行额外的飞行测试。

从丁基什遭遇捕获的数据不仅将提供有价值的工程测试结果，而且还可能提供有关较大主带小行星和较小近地小行星之间联系的见解。 相遇之后，露西将继续绕太阳运行，于 2024 年返回地球附近寻求重力协助，然后于 2027 年到达木星特洛伊小行星。

随着航天器开始在小行星带的探索和发现之旅，与丁基什的第一次近距离接触标志着露西任务的一个令人兴奋的里程碑。

来源：

– https://www.nasa.gov/lucy