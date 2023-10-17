美国宇航局的露西航天器继续接近小行星丁基什

NASA 露西航天器正在稳步驶向小行星丁基内什 (Dinkinesh)，它于 3 年 2023 月 4.7 日首次拍摄到了这颗小行星。目前，航天器距离小行星约 16 万英里，距离预计的相遇还有约 1 万英里的路程XNUMX 月 XNUMX 日。

当露西接近小行星时，航天器团队观察到丁基什逐渐变亮。 他们还注意到亮度略有变化，这与小行星已知的 52.7 小时自转周期一致。 该团队一直在使用露西的 L'LORRI 相机拍摄的高分辨率图像来完善他们对航天器相对于小行星的位置的理解。 这些信息使他们能够通过光学方式引导露西前往遭遇地点。

为了进一步微调轨道，29 月 6 日进行了一次小型修正操作，将航天器的速度仅改变了 265 厘米/秒。 此次调整预计将使航天器距离小行星 XNUMX 英里以内。 XNUMX月下旬，如有必要，还将有另一个机会进行进一步的轨迹调整。

从 6 月 XNUMX 日开始，当航天器从地球的角度经过太阳后面时，它进入了计划中的通信中断。 然而，露西在这次停电期间继续捕捉小行星的图像，并在十月中旬恢复通信后将其传回地球。

露西是美国宇航局发现计划的一部分，由美国宇航局戈达德太空飞行中心管理。 该航天器由洛克希德·马丁航天公司建造。 露西任务的首席研究员是来自科罗拉多州博尔德的哈尔·利维森 (Hal Levison)。

这项正在进行的任务展示了美国宇航局太空探索工作的进展和奉献精神。 露西与丁基内什的相遇将为我们提供有关这颗小行星的宝贵见解，并有助于我们了解太阳系的历史。

资料来源：美国宇航局戈达德太空飞行中心