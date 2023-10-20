逸耘居

揭开新技术和人工智能的力量

科学

美国宇航局露西探测器准备与小行星丁基什相遇

By罗伯特·安德鲁

20月 2023日，XNUMX
美国宇航局露西探测器准备与小行星丁基什相遇

NASA 的露西探测器正在为即将于 1 月 XNUMX 日飞越小行星丁基什 (Dinkinesh) 做准备。 丁基内什位于火星和木星之间的主要小行星带，将成为露西访问其他九个太空岩石（称为特洛伊小行星）任务的第一站。 航天器的创新终端跟踪系统将在这次遭遇中进行测试，因为它需要在飞越过程中将其仪器准确地指向小行星。

在接近丁基内什期间，露西将以每小时 10,000 英里的令人难以置信的速度行进，这使得保持与小行星正确对齐成为一项艰巨的任务。 然而，这次遭遇是露西未来遭遇特洛伊小行星的“预演”，因为飞越的几何形状与这些遭遇期间的预期相似。

丁克内什本身是一颗小型小行星，宽度仅为 0.5 英里。 它将是航天器近距离拍摄到的最小的主带小行星。 尽管规模庞大，露西团队相信丁基内什将为此次任务提供有价值的数据。

一旦飞越完成，露西将离开主小行星带，并于 2024 年 2025 月返回地球寻求重力辅助，这将推动它飞向特洛伊小行星。 露西将于 2027 年再次飞越一颗主带小行星，最终于 XNUMX 年到达木星特洛伊小行星。

与丁基什的相遇标志着露西任务的一个重要里程碑，因为它对航天器的仪器和导航系统进行了测试。 这项任务旨在解开早期太阳系的秘密，并揭示我们星球的形成和演化。 每次飞越时，露西都会收集有价值的数据，帮助科学家拼凑出我们宇宙邻居的历史。

来源：
– NASA 的露西探测器将于 1 月 XNUMX 日飞越太空岩石 Dinkinesh，该机构的一段视频为我们展示了这次相遇的预览。 （来源）
– 认识一下 NASA 露西号航天器将访问的 10 颗小行星（来源）
– 图片来源：Robert Lea/NASA

By 罗伯特·安德鲁

相关帖子

科学

旧石器时代的女性也是猎人：挑战传统性别角色

21月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚
科学

研究表明气候变化导致南极海冰急剧减少

21月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚
科学

科学家调查火星上潜在的泥湖是否存在生命迹象

21月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚

你错过了

科学

旧石器时代的女性也是猎人：挑战传统性别角色

21月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚 0条评论
科学

研究表明气候变化导致南极海冰急剧减少

21月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚 0条评论
科学

科学家调查火星上潜在的泥湖是否存在生命迹象

21月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚 0条评论
科学

研究人员确定了重大火星地震的来源

21月 2023日，XNUMX 曼波布雷西亚 0条评论