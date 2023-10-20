美国宇航局露西探测器准备与小行星丁基什相遇

NASA 的露西探测器正在为即将于 1 月 XNUMX 日飞越小行星丁基什 (Dinkinesh) 做准备。 丁基内什位于火星和木星之间的主要小行星带，将成为露西访问其他九个太空岩石（称为特洛伊小行星）任务的第一站。 航天器的创新终端跟踪系统将在这次遭遇中进行测试，因为它需要在飞越过程中将其仪器准确地指向小行星。

在接近丁基内什期间，露西将以每小时 10,000 英里的令人难以置信的速度行进，这使得保持与小行星正确对齐成为一项艰巨的任务。 然而，这次遭遇是露西未来遭遇特洛伊小行星的“预演”，因为飞越的几何形状与这些遭遇期间的预期相似。

丁克内什本身是一颗小型小行星，宽度仅为 0.5 英里。 它将是航天器近距离拍摄到的最小的主带小行星。 尽管规模庞大，露西团队相信丁基内什将为此次任务提供有价值的数据。

一旦飞越完成，露西将离开主小行星带，并于 2024 年 2025 月返回地球寻求重力辅助，这将推动它飞向特洛伊小行星。 露西将于 2027 年再次飞越一颗主带小行星，最终于 XNUMX 年到达木星特洛伊小行星。

与丁基什的相遇标志着露西任务的一个重要里程碑，因为它对航天器的仪器和导航系统进行了测试。 这项任务旨在解开早期太阳系的秘密，并揭示我们星球的形成和演化。 每次飞越时，露西都会收集有价值的数据，帮助科学家拼凑出我们宇宙邻居的历史。

来源：

– NASA 的露西探测器将于 1 月 XNUMX 日飞越太空岩石 Dinkinesh，该机构的一段视频为我们展示了这次相遇的预览。 （来源）

– 认识一下 NASA 露西号航天器将访问的 10 颗小行星（来源）

– 图片来源：Robert Lea/NASA