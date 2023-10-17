露西航天器在其 12 年任务中接近第一个小行星目标

美国宇航局 (NASA) 于 2021 年 33 月发射的露西号宇宙飞船正逐渐接近其第一个目标——一颗名为迪尼基内什 (Dinikinesh) 的小行星。 在太空旅行超过 4.7 万英里后，露西现在距离小行星 16 万英里。 不过，它还需要再行驶 1 万英里才能在 XNUMX 月 XNUMX 日抵达迪尼基内什。

该任务背后的团队观察到，随着露西接近小行星，它的亮度一直在增加。 该航天器一直使用其高分辨率相机 L'LORRI 来捕获一系列用于光学导航的图像。 通过将小行星的位置与恒星背景进行比较，研究小组可以确保精确的飞越。

为了调整其轨迹，露西于 29 月 0.1 日进行了一次小规模修正操作，将速度改变了约 265 英里/小时。 这将使航天器在飞越小行星时能够在距离小行星 XNUMX 英里的范围内通过。 如有必要，十月份还会有另一个调整轨迹的机会。

在6月XNUMX日至XNUMX月中旬短暂的通讯中断期间，露西继续捕捉小行星的图像，一旦通讯重新建立，这些图像将被发送回地球。

迪尼基内什是主小行星带中的一颗微小太空岩石，宽度仅约半英里。 它被添加到任务行程中，以测试航天器的终端跟踪系统，以便在高速遭遇小行星时进行精确成像。

从 2027 年开始，露西将继续访问特洛伊小行星群中的另外七颗小行星。特洛伊小行星是一组在木星绕太阳运行时引导和跟随木星的小行星。

该任务以 1974 年发现的南方古猿化石露西命名。迪尼基内什（Dinikinesh）也称为露西（Lucy），是人类祖先化石的埃塞俄比亚名字。 这颗小行星于 1999 年被发现，并于 XNUMX 月份被选为此次任务的目标。

资料来源：NASA