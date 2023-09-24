月球沙克尔顿陨石坑的惊人美景和科学潜力

美国宇航局的月球勘测轨道飞行器 (LRO) 拍摄到了沙克尔顿陨石坑令人惊叹的马赛克图像，展示了其巨大的尺寸和科学意义。 这个月球陨石坑直径为 12.4 英里（20 公里），其规模超过了地球上的许多陨石坑。 沙克尔顿陨石坑位于月球南极，由于其丰富的资源和潜在的科学发现，是一个很有前景的勘探地点。

沙克尔顿陨石坑的合成图像是使用 LRO 月球勘测轨道飞行器相机 (LROC) 拍摄的照片以及 NASA 开发的 Koran Danuri 航天器上的 ShadowCam 仪器收集的数据创建的。 从月球轨道上的这个有利位置提供了一个独特的视角，可以了解很久以前形成这个巨大陨石坑的影响。 这次撞击很可能是由一块巨大的太空碎片造成的，对月球表面造成了严重的破坏。

月球勘测轨道飞行器进行的分析揭示了撞击产生的高温喷射物降落在月球南极上的显着溅射模式。 如今，沙克尔顿陨石坑的深处极其寒冷，保存着小行星和彗星撞击所带来的宝贵资源。 这些资源包括氦 3（一种潜在的核聚变燃料）以及铀、钍和水冰。 水冰具有维持未来月球居民的潜力，提供饮用水以及制造火箭燃料和氧化剂的能力。

虽然这张照片可能无法揭示沙克尔顿陨石坑的详细科学潜力，但美国宇航局认识到它作为人类探索目标的重要性。 事实上，目前有一个机器人任务正在探索其表面。 这个月球奇观的令人惊叹的美丽和科学的可能性提醒我们作为地球上的生命体的脆弱性。

资料来源：美国宇航局