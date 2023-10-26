您是否想知道太阳系中最大的行星木星的漩涡云层下面隐藏着什么？ 美国宇航局的朱诺任务旨在揭开隐藏在这颗气态巨行星中的秘密。 在最近的飞越过程中，朱诺号捕捉到了一张令人惊叹的图像，揭示了木星神秘的肖像，让人想起立体派的杰作。

这张照片于 7 月 54 日朱诺号与木星第 7 次近距离接触时拍摄，展示了木星最北端的一个名为 Jet NXNUMX 的区域。 这张迷人的图像展示了木星明暗界线（木星白天和黑夜之间的边界）上混乱的云层和风暴。 这张快照真正引人注目的是阳光的角度，它投射出大气阴影，突出了复杂的地形和特征。

公民科学家弗拉基米尔·塔拉索夫利用朱诺号朱诺相机仪器的原始数据制作了这张令人着迷的图像。 朱诺号位于木星云顶上方约 4,800 英里处，北纬约 69 度，为我们提供了木星迷人美学的壮丽景色。

随着科学家们对这些令人惊叹的地层进行更深入的研究，他们希望能够深入了解支配这颗雄伟星球的大气过程。 每次与木星的近距离接触都为研究人员提供了一个独特的机会，以加深他们对其广阔大气层中的动态的理解。

常见问题解答：

问：什么是空想性幻想？

答：空想性错觉是一种心理现象，个体在不相关或随机的刺激中感知到熟悉的模式，例如面孔或物体。

问：朱诺号如何拍摄木星图像？

答：朱诺号利用其朱诺相机仪器，该仪器专门设计用于在近距离飞越木星大气层时捕获高分辨率图像。

问：木星的终结者是什么？

答：木星的明暗界线是木星明亮的白天面和黑暗的夜晚面之间的分界线。

问：弗拉基米尔·塔拉索夫是谁？

答：弗拉基米尔·塔拉索夫（Vladimir Tarasov）是一位公民科学家，他利用朱诺号的原始数据将其转化为飞越过程中捕捉到的迷人图像。

来源：

美国宇航局 – https://www.nasa.gov/mission_pages/juno/main/index.html