美国宇航局的朱诺号宇宙飞船最近在飞越木星的第四颗卫星木卫一时拍摄到了一张令人惊叹的图像。 该图像揭示了月球上大规模火山活动和熔岩状表面的痕迹。 这一新发现增加了朱诺号已经提供的有关木星及其卫星的丰富信息。

朱诺号的能力远远超出了预期，促使美国宇航局扩大其任务范围，进一步探索木星系统。 通过捕捉木卫一这样的图像，科学家将能够提取有关这颗迷人卫星的更多有价值的信息。

艾奥以其强烈的火山活动而闻名，被认为是太阳系中最活跃的火山体之一。 它的表面布满了无数的火山和硅酸盐熔岩池，可以看到它们正在喷发并喷出硫磺气体。 这些火山活动甚至可以通过望远镜从地球上看到。

为了捕捉木卫一的特写图像，朱诺号在飞越过程中使用了朱诺相机仪器。 该仪器创建了一段延时视频，使航天器能够从各个角度捕捉月球。 收集到的数据将促进对木卫一火山过程的进一步研究，并有助于我们对月球的了解。

朱诺号任务于 5 年 2011 月 4 日发射，已经提供了超过 2016 太比特的有关木星的科学信息。 它于 2025 年 XNUMX 月 XNUMX 日抵达这颗巨行星，并将继续研究直到 XNUMX 年或只要它保持运行状态。

该航天器的扩展任务将集中于探索木星的神秘卫星，包括木卫二和木卫一。 朱诺号的每一项新发现都让我们更接近解开这颗迷人的气态巨行星及其多样化卫星的秘密。

来源：

– Space.com：[来源标题]

– Gizmodo：[来源标题]

– 喷气推进实验室：[来源标题]