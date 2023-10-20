美国宇航局詹姆斯·韦伯望远镜发现木星上的高速喷射流

美国宇航局詹姆斯·韦伯太空望远镜取得了突破性的成果，揭示了木星大气层的迷人特征。 科学家们在木星平流层下部发现了一股巨大的高速急流，为了解木星大气条件的复杂动态提供了宝贵的见解。

美国宇航局 (NASA) 于 19 月 515 日宣布了这一非凡的发现，其特点是速度高达每小时 40 公里的急流。 这一新发现的现象位于木星赤道上方约 4,800 公里处，其宽度令人印象深刻，达 XNUMX 公里，远高于主云层。

西班牙巴斯克大学的首席研究员 Ricardo Hueso 表达了他的团队对这一意外发现的惊讶。 得益于美国宇航局詹姆斯·韦伯望远镜的卓越能力，以前在木星大气层中观察到的模糊特征现在变得清晰且可追踪。 因此，科学家现在可以观察到这些特征随着木星快速旋转而发生的运动。

木星平流层下部发现的高速喷射流的速度相当于地球上 5 级飓风持续风力的两倍。 这一发现为地球大气动力学提供了一个令人着迷的视角。

研究小组将韦伯上层的风观测结果与哈勃太空望远镜下层的风观测结果进行了比较，使他们能够分析不同高度的风切变和速度变化。 未来的观测预计将阐明急流的速度和高度是否会随着时间的推移而发生变化。

这一发现是通过使用 Webb 的 NIRCam 分析 2022 年 10 月收集的数据得出的。 加州大学伯克利分校的 Imke de Pater 和巴黎天文台的 Thierry Fouchet 精心策划了一项早期发布科学计划，每 XNUMX 小时拍摄一次木星图像。 这种独特的现象是由四种不同过滤器的组合引起的，每种过滤器对木星大气层不同高度的变化都很敏感。

美国宇航局的朱诺号和卡西尼号以及哈勃太空望远镜等之前的任务也记录了木星不断变化的天气模式。

来源：

–美国宇航局

– 西班牙巴斯克地区大学

–加州大学伯克利分校

– 巴黎天文台