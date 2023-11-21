詹姆斯·韦伯太空望远镜捕捉到银河中心的令人惊叹的图像

美国国家航空航天局 (NASA) 运营的詹姆斯·韦伯太空望远镜最近公布了一张令人惊叹的人马座 C (Sgr C) 图像，这是一个距离人马座 A 约 300 光年的恒星形成区域* ，位于我们银河系中心的超大质量黑洞。 这张最新的快照提供了前所未有的细节和清晰度，展示了以前从未见过的功能。

观测小组的首席研究员、弗吉尼亚大学本科生塞缪尔·克罗表达了他的兴奋之情，他说：“凭借我们从韦伯望远镜获得的分辨率和灵敏度水平，我们在该区域看到了许多特征，第一次。” 克罗的导师乔纳森·谭教授进一步强调了研究银河系中心的重要性，将其描述为银河系中最极端的环境，恒星形成理论可以在这里接受严格的检验。

在图像中，美国宇航局报告存在一个原恒星团，这些恒星仍处于形成和积累质量的过程中。 这些原恒星发出的流出物在红外暗云中产生发光。 在图像中捕获的估计 500,000 颗恒星中，一颗质量超过太阳 30 倍的巨大原恒星在这个年轻星团的核心闪耀。 有趣的是，原恒星形成的云的密度非常高，以至于阻挡了来自其后面恒星的光线，导致外观看起来不那么拥挤。

詹姆斯·韦伯太空望远镜无疑揭示了有关银河系中心充满挑战的环境中恒星形成的大量信息。 凭借其卓越的功能，它超越了以前的红外数据，为科学家们了解我们宇宙邻居的复杂性提供了新的视角。

常见问题

问：什么是詹姆斯·韦伯太空望远镜？

答：詹姆斯·韦伯太空望远镜是美国宇航局运营的太空天文台，旨在用红外光研究天体。

问：詹姆斯·韦伯太空望远镜的最新图像揭示了什么？

答：望远镜拍摄的图像展示了被称为人马座 C 的恒星形成区域前所未有的细节，该区域位于银河系中心的超大质量黑洞附近。

问：为什么研究银河系中心很重要？

答：银河系中心代表了银河系内的极端环境，并提供了严格检验恒星形成理论的机会。

问：什么是原恒星？

答：原恒星是正在形成过程中的恒星，在发展过程中仍在积累质量。

问：原恒星形成云的密度是多少？

答：图像中原恒星周围的云层非常密集，阻挡了其后面恒星的光线，形成了一个不太拥挤的区域。