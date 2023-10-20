NASA 成功测试用于深空飞行的 3D 打印铝制火箭发动机喷嘴

马歇尔太空飞行中心的 NASA 工程师与 Elementum 3D 合作开发和测试由铝制成的 3D 打印火箭发动机喷嘴。 该喷嘴由一种名为 A6061-RAM2 的新型铝制变体制成，比传统喷嘴更轻，并且可以承载更多有效载荷，使其成为深空飞行的理想选择。 铝是一种密度较低的金属，可用于制造高强度、轻质的部件。 然而，其对极热的耐受性较低且在焊接过程中容易破裂，使其不适合用于火箭发动机零件的增材制造。

在第四次工业革命反应增材制造 (RAMFIRE) 项目下，美国宇航局专注于开发轻质、增材制造的铝制火箭喷嘴，其内部通道较小，可保持冷却。 RAMFIRE 喷嘴采用单件制造，与需要数千个单独连接部件的传统方法相比，需要更少的粘合并显着缩短制造时间。

该喷嘴采用激光粉末定向能量沉积（LP-DED）技术开发。 NASA 和 Elementum 3D 与 RPM Innovations (RPMI) 合作，使用其 LP-DED 工艺制造喷嘴。 RAMFIRE 喷嘴使用各种燃料配置成功完成了多次热火测试，证明了其在严苛的深空环境中运行的能力。

RAMFIRE 项目开发的新型铝合金和增材制造工艺可以通过制造能够承受高结构载荷的轻型火箭部件，在 NASA 的月球到火星目标中发挥至关重要的作用。 NASA 正在努力与商业利益相关者和学术界共享数据和流程，从而在航空航天业中实现潜在的应用。

（来源：美国宇航局）