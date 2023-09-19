NASA 的 Ingenuity 直升机在火星上创造了新的高度记录

NASA 的 Ingenuity 直升机继续超越人们的期望，突破离地飞行的界限。 在第 59 次火星飞行中，这架重 4 磅（1.8 公斤）的旋翼机达到了迄今为​​止的最高高度——66 英尺（20 米）。 这次飞行持续了142.59秒，是一次纯粹的悬停，没有水平移动。

Ingenuity 号于 2021 年 XNUMX 月随 NASA 的毅力号火星车登陆火星，担任火星车团队的侦察兵。 它的主要任务是证明尽管火星大气层稀薄，但在火星上进行空中探索是可行的。 在成功完成这一概念验证后，Ingenuity 继续飞行，协助 Perseverance 寻找最佳探索路径并确定有趣的科学目标。

自首飞以来，“匠心”号已完成 59 次飞行，飞行距离 43,652 英尺（13,304 米），累计飞行时间 106.5 分钟。 在 59 号航班之前，直升机的高度记录为 59 英尺（18 米）。 其单次飞行距离纪录为2,310英尺（704米），于2022年169.5月创下，持续时间纪录为2021秒，于XNUMX年XNUMX月创下。

事实证明，Ingenuity直升机是火星探索中的宝贵资产，它提供了宝贵的数据，并为未来飞行器协助科学研究和潜在的人类前往这颗红色星球的任务铺平了道路。

定义：

Ingenuity：由美国宇航局设计和运营的轻型旋翼机，用于火星空中探索。

毅力号：NASA 的火星车于 2021 年 XNUMX 月登陆火星，任务是寻找古代生命的迹象并收集样本以供将来返回地球。

概念验证：旨在验证概念或想法的可行性或潜在成功的演示或实验。

来源：

美国宇航局的喷气推进实验室