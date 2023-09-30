NASA 的哈勃望远镜捕捉到了令人惊叹的透镜状星系 NGC 3156 的图像

NASA 的哈勃太空望远镜拍摄到了 NGC 3156 的令人惊叹的图像，NGC 73 是一个距离 1784 万光年远的透镜状星系。 NGC 3156 由天文学家 William Herschel 于 XNUMX 年发现，位于赤道小星座六分仪座内。

透镜状星系，如 NGC 3156，有一个由大圆盘包围的恒星中央凸起，类似于螺旋星系。 然而，与螺旋不同，双凸透镜缺乏突出的旋臂。 此外，与椭圆星系一样，透镜状星系主要由较老的恒星组成，正在进行的恒星形成很少，并且没有明显的氢排放。

哈勃太空望远镜拍摄的图像展示了 NGC 3156 的独特特征，包括两条穿过星系盘的引人注目的深红棕色尘埃线。 这种独特的外观使透镜状星系得名，因为从侧面或边缘观察时它们类似于透镜。

天文学家广泛研究了 NGC 3156，探索其组成和行为的各个方面。 他们检查了它的球状星团，这些球状星团是由重力束缚在一起的大致球形的恒星群。 此外，科学家还研究了恒星与星系核心超大质量黑洞之间的相互作用。

天文学家利用哈勃太空望远镜收集的数据，将 NGC 3156 核心附近的恒星与大小和黑洞质量相似的星系中的恒星进行了比较。 结果表明，与同类相比，NGC 3156 被超大质量黑洞吞噬的恒星比例更高。

NGC 3156 的迷人图像让我们得以一睹透镜状星系的有趣世界，进一步加深我们对这些独特天体的理解。 通过不断的研究和探索，科学家们希望揭开宇宙浩瀚宇宙奇观的更多秘密。

来源：

– 美国宇航局：www.nasa.gov

– 欧洲航天局：www.esa.int